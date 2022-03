FOTO: Jožefovo odličje dr. Antonu Perparju iz dobrniške župnije

19.3.2022 | 15:15

Prejemnik Jožefovega odličja dr. Anton Perpar (drugi z leve), na desni dobrniški župnik Matej Košir, na levi pa apostolski nuncij v Sloveniji, msgr. Jean-Marie Speich ter novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Novo mesto - Danes goduje sv. Jožef. Za Cerkev na Slovenskem je to pomemben praznik, saj je sv. Jožef, mož device Marije, ki je rodila Jezusa, zavetnik slovenskih dežel in glavni zavetnik novomeške škofije.

Zato se je Škofija Novo mesto danes dopoldne na slovesni maši v novomeški stolnici z Jožefovim odličjem zahvalila dr. Antonu Perparju iz Župnije Dobrnič. Odličje mu je izročil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Jožefovo odličje je izročil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Odličje sv. Jožefa je najvišje škofijsko priznanje, ki ga namenjajo posameznikom ali ustanovam, ki se posebej odlikujejo po zglednem krščanskem življenju in svojem prispevku za krajevno Cerkev.

Dr. Anton Perpar, doma iz vasi Korita v dobrniški župniji, si ga je »prislužil« z dolgoletnim, več kot 40-letnim orglanjem v župniji.

40 let orgla, vodi peski zbor …

Še vedno redno, vsak teden, brez izjeme in počitnic, orgla v župnijski cerkvi pri bogoslužnih obredih ter pri drugih svečanih dogodkih, med katerimi so bili v preteklosti najpomembnejši »Baragovi dnevi«. Za orglanje ga je navdušil nekdanji dobrniški kaplan, že pokojni g. Povirk.

Pred prihodom župnika g. Miloša Koširja na župnijo leta 2016 je Anton igral pri obeh nedeljskih mašah, potem pa pri prvi nedeljski maši, ker je pri drugi pel otroški zborček. V zadnjih letih je hkrati tudi zborovodja odraslega MePZ, ki se je, razen v času korone, redno tedensko dobival na pevskih vajah v župnišču. Je tudi redni član domačega Župnijskega pastoralnega sveta.

Kot v njegovi predstavitvi pravi domači župnik g. Miloš Košir, ki je bil predlagatelj za odličje - že v prejšnjem letu sta ga predlagala tudi žužemberški dekan g. Franc Vidmar, ter prejšnji dobrniški župnik g. Florijan Božnar – Antona Perparja odlikuje kup dobrih lastnosti: je veren, dobrosrčen, zmeren, skromen, delaven. Za svoje prostovoljno delo v župniji ne prejema nobenega honorarja oz. finančnega daru, razen revije Novi svet in ob prazniku sv. Cecilije kakšno knjižno darilo ali glasbeno zgoščenko.

V župniji so dejavni še drugi člani Perparjeve družine. Mati Ivanka je mežnarica na podružnici sv. Petra v Koritih, brat pomaga oz. mežnari v zakristiji pri drugi nedeljski maši. Ima še dve sestri, oče Ciril pa je že pokojni.

Nagrajen za odličje hvaležen

Slovesni maši so prisostovali številni duhovniki.

Prejemnik Jožefovega odličja je dejaven tudi v domačem kraju in je predsednik Kulturno turističnega društva Dobrnič, lepo povezuje kulturne in turistične krajevne dogodke.

54-letni Anton Perpar ima tudi zahtevno službo. Po poklicu je dr. agronomskih znanosti in je zaposlen na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer ima status raziskovalca. Je asistent na Oddelku za agronomijo pri katedri za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja.

Nagrajenec je bil Jožefovega odličja vesel. Kot je po podelitvi povedal za Dolenjski list, je bil zelo presenečen, ko ga je o tem obvestil domači župnik.

Priznanje tudi pevcem

V imenu škofije je Anica Mušič apostolskemu nunciju v Sloveniji izročila priložnostno darilo.

»Sem počaščen in mi je res v čast, da prejmem odlikovanje sv. Jožefa, varuha družine ter zavetnika novomeškega škofije. Globoko sem hvaležen vsem podeljevalcem in tistim, ki so me predlagali. Poudarjam pa, da to ni le priznanje meni, ampak vsem pevcem, ki so v tem času sodelovali v zboru, nekateri so tudi žal že pokojni, nekateri pa še pridno vztrajamo in polepšujemo bogoslužja. In pokazalo se je, da to cenijo tudi verniki,« je dejal.

Slovesno mašo, ki jo je obogatilo petje kapiteljskega pevskega zbora, je daroval apostolski nuncij v Sloveniji, msgr. Jean-Marie Speich. V pridigi je poudaril pomen sv. Jožefa, ki je bi moan in pugumen mož, a tudi mož miline. Zbrane je spodbudil k razmišljanju, kako vsak vernik lahko živi svojo poklicanost varuha Cerkve, sebe in sočloveka. Varovati drug drugega, skrbeti za drugega in celotno stvarstvo, k temu je poklican vsak od nas. Pomembno je delovati, ne nasprotovati, je dejal.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija