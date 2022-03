FOTO: Po simultanki Unukova opravila še z robotom

19.3.2022 | 17:50

Najbolj napeta je bila partija z Juretom Kobalom. (foto. B. B.)

Novo mesto - Enaindvajset zmag in dva remija je bilanca današnjega ekshibicijskega nastopa šahovske velemojstrice Laure Unuk na dogodku Šah-mat 4.0 v prostorih Razvojnega centra Novo mestu, kjer je Unukova odigrala simultanko z 22 nasprotniki iz vse Slovenije in na koncu dobila še dvoboj z robotom, ki so ga razvili v Razvojnem centru Novo mesto.

Dogodek, ki so ga družno pripravili Laboratorij za tovarne prihodnosti, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, Šahovsko društvo Krka Novo mesto, Šahovska zveza Slovenije in Europe Direct Novo mesto, je pritegnil veliko pozornosti.

Laura Unuk je v Novem mestu odigrala simultanko z 22 nasprotniki. (foto: B. B.)

Dva remija

Začelo se je s simultanko Unukove proti 22 nasprotnikom vseh starosti, ki so v Novo mesto prišli iz vse SLovenije. Do uglednega remija sta prišla 16-letni Delaly Delić (ŠD Slovenske Konjice) in študent medicine z Medvod Jure Kobal. Deliču je Unukova remi ponudila, v položaju, ko je imela figuro prednosti. "Pozicija je zelo zapletena, moj kralj pa je izpostavljen," je nekoliko nenavadno odločitev pojasnila 22-letna Unukova, je lani postala prva slovenska šahistka z nazivom mednarodne mojstrice v absolutni konkurenci. Še bolj napeto je bilo v dvoboju s Kobalom, ki je od vseh nasprotnikov z Unukovo zdržal najdlje. Tik pred končnico je celo zavrnil ponujeni remi in prišel do položaja, ko bi lahko zmagal, a je spregledal taktično kombinacijo, s katero bi osvojil figuro, in na koncu le pristal na ponujeni remi.

Dvoboj z robotom (foto: B. B.)

Novomeški robot

Vrhunec dogodka Šah-mar 4.0 je bila partija Unukove proti robotu, ki so ga Jožica Piškur, Vinko Longar in Tomaž Jakša sprogramirali v Laboratoriju za tovarne prihodnosti (LABTOP). Šestosni kolaborativni robot, ki mu je šahovsko znanje "posodil" eden od šahovskih programov, je premikal posebej za to priložnost izdelane figure. Oblikoval jih je Dejan Hudoklin, s 3D-tiskalnikom pa so jih natisnili v LABTOP-u.

Komplet figur, poimenovan Slovenske legende, so navdihnili slovenski literarni junaki in mitologija. Vlogo kralja so tako dodelili kralju Matjažu, dama je postala kar Laura Unuk - prav s kraljico je naša najboljša šahistka po kakih petnajstih potezah matirala robota, ki se je ujel v spretno nastavljeno past - za lovca so postavili "trgovca" Martina Krpana, skakač je karantanski panter, trdnjava ima obliko knežjega kamna, kmetje pa so dobili podobo Kekca. Komplet figur so organizatorji, projekt sta vodila Aleksej Metelko in Anja Jakše, po koncu dogodka podarili Unukovi.

Zmagovalna novomeška ekipa (foto: B. B.)

Turnir Zupančiču, Novo mesto boljše od Ljubljane

V sklopu dogodka se je že v petek na vseslovenskem spletnem šahovskem turnirju pomerilo 30 udeležencev. Zmagal je Jernej Zupančič iz ŠD Krka Novo mesto, v soboto pa sta se na hitropoteznem turnirju pomerili še ekipi Ljubljane in Novega mesta. Ljubljano so zastopali ženska mednarodna mojstrica Zala Urh, mojstrski kandidat Rudi Olenik Čampa, Dušan Borštnar (vsi trije ŠK Tajfun Ljubljana) in Klara Vidmar (ŠK Komenda), za Novo mesto pa so igrali Hana Bajt, FIDE mojster Maj Zirkelbach, Jernej Zupančič (vsi trije ŠD Krka Novo mesto) in Vid Dobrovoljc (ŠK Tajfun Ljubljana). Zmage se je veselile ekipa iz Novega mesta (18:14).

Sicer pa se bo šahovska vročica nadaljevala že naslednjo soboto, ko se bo v Termah Čatež začelo evropsko prvenstvo za posameznike.

B. B.

Galerija