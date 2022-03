Smrtna nesreča pri delu v gozdu; trosilec gnoja mu je poškodoval nogi

19.3.2022 | 18:45

Simbolna slika (arhiv DL)

V gozdu pri naselju Brezova Reber pri Dvoru v občini Žužemberk je danes okoli poldneva pri sečnji drevo padlo na občana, ki je umrl na kraju nesreče. Gasilci PGD Ajdovec so drevo razžagali, omogočili dostop reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in pokojnega prenesli iz gozda do ceste.

Trosilec gnoja mu je poškodoval nogi

Ob 13.56 je v naselju Gorenje Vrhpolje, občina Šentjernej, trosilec gnoja moškemu poškodoval nogi. Gasilci PGD Vrhpolje so do prihoda reševalcev občanu nudili pomoč in ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Oživljanje ni uspelo

Ob 9.05 so v Velikih Laščah gasilci PGD Velike Lašče nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in reanimaciji onemogle osebe. Reanimacija ni bila uspešna.

V Metliki avto v oporni zid

Ob 14.01 se je na Cankarjevi cesti v Metliki osebno vozilo zaletelo v oporni zid ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili sovoznico iz vozila ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli na kraju ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika, ki so jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 11.20 je v bližini naselja Stopiče, občina Novo mesto, pri požiganje suhe trave ogenj ušel nadzoru ter se razširil v gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so na površini 600 kvadratnih metrov pogasili goreče grmičevje in podrast.

Ob 14.26 sta pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorela grmičevje in podrast v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Trebanjski Vrh so požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 16.51 sta v naselju Bereča vas, občina Metlika, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Bili so brez elektrike

Ob 8.04 je na širšem območju mesta Brežice prišlo do nenapovedane prekinitve oskrbe z električno energijo. Dežurni delavci Elektra Celje so okvaro odpravili do 8.40 ure.

M. K.