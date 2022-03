Smrt na tirih pri krški železniški postaji

20.3.2022 | 08:30

Železniška postaja Krško (Wikipedia)

Sinoči ob 19.58 so posredovali gasilci PGE Krško v bližini železniške postaje v Krškem, kjer je vlak povozil osebo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče. Na kraj dogodka so bili napoteni reševalci NMP Krško in policisti.

Oseba je umrla na kraju dogodka.

Pri Stranski vasi trčil v drevo

Ob 21.50 je na cesti Novo mesto-Birčna vas, pri naselju Stranska vas, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.