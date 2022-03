Ajdovke premočne

20.3.2022 | 09:50

Foto: arhiv; FB ŽRK Krka

Ajdovščina - V zadnjem krogu rednega dela modre skupine 1. ženske rokometne lige se zmage niso mogle veseliti igralke ŽRK Krka - prepričljivo so jih premagale Ajdovke.

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 36:29 (18:10)

Abina 11, Janković Rustja 8; Novak 12 (4), Kramar 7.

STATISTIKA

Rokometašice novomeške Krke so dvoboj odprle pozitivno. V drugi minuti je gostje v vodstvo povedla Erin Novak, zadela je s sedmih metrov. Ajdovke niso dovolile presenečenja. Niti igre so hitro prevzele v svoje roke in v 10. minuti vodile s 4:3. Vodstvo so iz minute v minuto povečevale in imele že po polovici srečanja v Ajdovščini osem golov naskoka (18:10). Po šestih minutah drugega dela obračuna so imele gostiteljice še večjo prednost, devet golov (23:14). Novomeščankam ni pomagala niti minuta odmora. Izbranke Jana Žbogarja so 20 minut pred koncem povedle z dvomestno prednostjo (26:16) in tekma je bila odločena.

Kar dve rokometašici sta dosegli preko deset zadetkov. Ana Abina je pred domačimi navijači zadela enajstkrat, še gol več pa je za Dolenjke prispevala Erin Novak.

IZJAVI PO TEKMI

Teja Ferfolja, rokometašica Mlinotesta Ajdovščine: "Krka Novo mesto velja za nepredvidljivo ekipo. Na prvem obračunu smo v Stopičah pustile točko, tokrat pa smo bile odločene, da točki ostaneta na Policah. To nam je z odlično obrambo tudi uspelo."

Petra Kramar, rokometašica Krke Novega mesta: "Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma v Ajdovščini. Pomerile smo se proti izkušeni ekipi, ki se lahko edina približa Krimu Mercatorju. Pokopal nas je slab začetek. Sicer smo ga v drugem polčasu popravile, a bilo je premalo."

* Izidi:

- modra skupina, 18. krog:

- petek, 18. marec:

Velenje - Krim Mercator 18:33 (11:13)

- sobota, 19. marec:

Zelene doline Žalec - Z'dežele 25:38 (8:19)

Trgo ABC Izola - Zagorje 26:23 (13:11)

Mlinotest Ajdovščina - Krka 36:29 (18:10)

Litija - Ptuj 24:27 (8:11)

- lestvica:

1. Krim Mercator 16 16 0 0 651:342 32

2. Mlinotest Ajdovščina 17 14 2 1 523:422 30

2. Z'dežele 18 14 1 3 527:392 29

4. Krka 17 11 1 5 480:465 23

5. Ptuj 18 5 1 12 456:533 11

6. Zagorje 15 5 1 9 329:434 11

7. Litija 16 5 1 10 397:437 11

8. Trgo ABC Izola 17 4 0 13 350:468 8

9. Velenje 17 3 1 13 413:518 7

10. Zelene doline Žalec 17 2 2 13 428:543 6

- zelena skupina, 10. krog:

- petek, 18. marec:

Olimpija - Koper 29:26 (12:14)

- lestvica:

1. Koper 15 13 0 2 392:338 26

2. Olimpija 14 9 1 4 414:386 19

3. Logatec 14 5 4 5 332:331 14

4. Vrhnika 15 5 2 8 399:406 12

5. Sava Kranj 13 4 2 7 341:382 10

6. Branik 13 1 1 11 311:346 3

STA; M. K.