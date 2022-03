Fužinar premagal Krko in izsilil tretjo tekmo osmine finala

20.3.2022 | 10:20

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke so včeraj v ŠD Marof odigrali drugo tekmo osmine finala državnega prvenstva proti ekipi Fužinar SIJ Metal Ravne. Potem, ko so bili na prvi tekmi v gosteh boljši s 3:1, pa so tokrat z enakim rezultatom morali priznati premoč Korošcem. Krko so boljšega izida stale zapravljene končnice tretjega in četrtega niza.

KRKA - FUŽINAR SIJ METAL 1:3 (-21, 18, -24, -28)

* Dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika: Milojević, Kramar.

* Krka: Hafner 2, Ožbalt, Erpič, Čopi 5, Travnik 9, Kožar, Pulko 15, Lavrič 4, Peterlin 18, Hvala, Renko, Koncilja 7.

* Fužinar Sij Metal Ravne: Golob, Knuplež, Lednik, Fink 7, D. Ranc, Pušnik 12, Mori 4, V. Ranc 15, Makaš 13, Levar, Hribernik, Vučetić, Plesec 18, Kasnik 4.

V Novem mestu se je po dolgem času zbralo nekaj več gledalcev, a večina je dvorano Marof zapustila slabe volje. Krka namreč ni potrdila zmage v Ravnah in se bo morala še močno potruditi, da bo ohranila prvoligaški status. Tudi tekma v Novem mestu je postregla z veliko napakami, a je bila zaradi dramatičnosti zelo zanimiva. Po izidu 1:1 sta se naslednja dva niza odločila v končnici, obakrat pa so bili bolj zbrani gosti.

V tretjem nizu je Vid Ranc z blokom izkoristil tretjo zaključno žogo Korošcev za zmago 26:24, v četrtem, v katerem so Dolenjci vodili s 23:20, pa je bil podaljšek še daljši, z blokom za 28:30 ga je zaključil Emir Makaš.

Tretja tekma bo na Ravnah v ponedeljek.

STA; M. K.