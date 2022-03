Začetek koledarske pomladi - zjutraj okoli ničle, čez dan tudi do 20 stopinj

Z današnjim dnem se začenja koledarska pomlad, prve dni bo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) dokaj jasno in sončno. Danes in v začetku prihodnjega tedna bodo temperature opoldan dosegale od 15 do 20 stopinj, zjutraj pa bo okoli ničle in dokaj sveže. Ob koncu tedna bo več vlage in oblakov, zapihal bo jugozahodni veter.

Pretekla zima je bila po delnih podatkih nadpovprečno topla. Prav tako je bila nadpovprečno osončena, zaznali pa so podpovprečno raven padavin.

Odklon povprečne temperature zraka je od povprečja obdobja med leti 1981/82 in 2010/11 na državni ravni znašal 1,7 stopinje Celzija. To letošnjo zimo uvršča med 12 najtoplejših od leta 1961. Najtoplejša je bila sicer zima 2006/07, ko je temperaturni odklon znašal 3,6 stopinje Celzija. Odklon nad tremi stopnjami so beležili še v zimah 2013/14 in 2019/20.

Na Arsu od 60. let prejšnjega stoletja naprej, ko opravljajo meritve, zaznavajo linearni trend ogrevanja zim, ki je znašal 0,4 stopinje na desetletje.

Letošnja zima se sicer uvrstila tudi med 13 najmanj namočenih od leta 1961. Najbolj suho je bilo na zahodu, proti vzhodu pa se je relativna višina padavin višala. Raven padavin je bila podpovprečna povsod, razen na severu Prekmurja.

Prav tako se je letošnja zima uvrstila med šest najbolj osončenih od leta 1961. Najbolj osončena je bila zima 2019/20, najmanj pa 1968/69. K visoki osončenosti letošnje zime pa je najbolj prispeval predvsem januar, pa tudi februar, december pa je bil podpovprečno osončen.

Obdobje koledarske pomladi, ki se začenja danes, bo trajalo do 21. junija.

