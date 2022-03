Veronika Sadek in Anita Horvat rekordno s štafeto 4 x 400 metrov

20.3.2022 | 14:00

Veronika Sadek in Anita Horvat ...

.. ter Agata Zupin in Jerneja Smonkar v današnjem teku v Beogradu. (foto: AZS)

Beograd - Slovenska ženska štafeta 4 x 400 m je zadnji dan dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki v Beogradu v drugi skupini tekla slovenski rekord ter bila s časom 3:37,08 skupno med vsemi zadnja, deseta.

Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Veronika Sadek in Anita Horvat so izboljšale prejšnji rekord, ki so ga v Istanbulu dosegle 5. marca letos za dvoranski balkanski naslov, ko so s skoraj 60 m prednosti pred tekmicami tekle 3:37,84.

Ostali rezultati

Neja Filipič je v finalu zadnjega dne prvenstva zasedla deseto mesto v troskoku z osebnim rekordom 14,13 metra.

Kot prvi je slovenske nastope danes sicer začel Filip Jakob Demšar in v kvalifikacijah teka na 60 m ovire dosegel 33. izid med 46 tekmovalci na startni listi. S časom 7,79 je šest stotink zgrešil uvrstitev v polfinale.

S tem so se končali slovenski nastopi na SP, ki so imeli vrhunec v soboto z bronom Tine Šutej v skoku s palico.

STA; M. K.