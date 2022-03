V slovenskem paviljonu v Dubaju tudi predstavitev Dolenjske

20.3.2022 | 15:00

Delegacija dolenjske regije

Gregor Macedoni

Franci Bratkovič

Nastop FS Kres Novo mesto

Dubaj - Včeraj se je v sklopu predstavitve regij na slovenskem paviljonu Dubaju, dobrih 12 dni pred koncem največje svetovne razstave, s poslovnim forumom predstavila jugovzhodna Slovenija. Forum je osvetlil pomen gospodarstva v regiji in prihodnost razvoja izobraževanja.

»Dolenjska, ki pokriva jugovzhodni del Slovenije, je pokrajina izjemne naravne lepote in prijaznosti ter hkrati močne industrijske tradicije, zlasti v avtomobilskem in farmacevtskem sektorju. Ker razvoj ne poteka brez znanja, je odločitev Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu izjemno pomembna za prihodnost regije,« je v uvodnem nagovoru poudarila Anuša Gaši, vodja programa in komunikacij na projektu Slovenija na Expo 2020, ki je povedala tudi, da je Expo dogodek presežkov, dogodek, kjer se je izjemno izkazala tudi Slovenija.

Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo v Dubaju si je doslej ogledalo več kot 700.000 obiskovalcev, ob tem sporočajo iz agencije Spirit. Paviljon je gostil tudi več kot 180 različnih poslovnih dogodkov in srečanj. Teh se je udeležilo preko 320 slovenskih podjetij, od česar več kot 90 individualno in 230 v delegacijah.

Dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je izpostavil potencial celotne regije in podprl prizadevanja za ustanovitev javne univerze v Novem mestu: »Še nobena država ni bila uspešna, če ni temeljila na znanju in inovacijah. Dolenjska regija je gospodarsko izjemno uspešno in zato si zasluži še posebno pozornost.«

Župan mestne občine Novo mesto in predsednik Razvojnega sveta regije JV Gregor Macedoni je poudaril pomen gozdarstva in vode: »Prav gotovo je uspešno gospodarstvo in zavezanost k odličnosti tisto, kar lahko ponudimo svetu. Naša regija se navezuje tudi na zgodbo slovenskega paviljona, ki poudarja zeleno, trajnostno prihodnost.«

V nadaljevanju je direktor Regionalnega razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič predstavil potencial jugovzhodne Slovenije za življenje, delo in oddih. Dolenjska je po njegovih besedah dežela kozolcev, cvička, reke Krke, termalnih vrelcev in zidanic: ''Pokrajina termalnih vrelcev ob reki Krki, iz zdraviliških Šmarjeških in Dolenjskih Toplic vodi v Novo mesto s svetovno pomembno arheološko dediščino. Mestna občina Novo mesto pokriva območje, ki ima bogato zgodovino in tradicijo. Okoli mesta situl se prideluje samosvoje slovensko vino cviček, ki je podlaga odprtju številnih turističnih zidanic in kmetij, ki ponujajo pristno doživetje tega jugovzhodnega dela Slovenije.''

V sklopu predstavitve jugovzhodne Slovenije v slovenskem paviljonu v Dubaju je folklorno društvo Kres Novo mesto zaplesalo in zapelo ter tako popestrilo sobotno dogajanje, so še zapisali v agenciji Spirit.

M. K.

Galerija