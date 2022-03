V kuhinji eksplodiral plin, eden opečen; umrl, ko je speljal s parkirišča

20.3.2022 | 18:50

Prepoved kurjenja v naravi ne spoštujejo vsi. (simbolna slika; PGD Šmihel)

Danes popoldne ob 14.03 je v Zabrdju, občina Mirna, prišlo do eksplozije plina v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so pogasili začetni požar, iz prostora odstranili plinske jeklenke in prezračili prostore. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno opečeno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok in škodo bodo ugotavljale pristojne službe.

Umrl, ko je speljal s parkirišča

Včeraj okoli 9. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na parkirišču v Velikih Laščah. 75- letni voznik osebnega vozila je speljal s parkirišča, pri tem pa trčil v dve parkirani osebni vozili. Mimoidoči so vozniku poskušali pomagati, vendar je moški kljub hitri pomoči, najverjetneje zaradi predhodnih zdravstvenih težav, na kraju nesreče umrl. Policisti še nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nesreča v gozdu tudi pri Ribnici

V petek so policisti v Ribnice obravnavali nesrečo pri delu v gozdu - pri sekanju drv. Gre za hujšo poškodbo, ponesrečenec pa ni življenjsko ogrožen.

Požari v naravi

Ob 11.32 so v Črmošnjicah pri Stopičah, občina Novo mesto, zaradi požiganja trave zagoreli lesen električni drog in kabli. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili okoli 100 kvadratnih metrov trave in električni drog. Za ožgane električne kable bo poskrbel dežurni delavec elektra.

Ob 15.04 so na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, goreli suha trava, podrast in nizko grmičevja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli en hektar.

Ob 15.40 sta pod daljnovodom v Žabjaku, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli pol hektarja.

Ob 16.58 so v Poganški hosti, občina Novo mesto, goreli gozdna podrast in ostanki sečnje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli hektarja in pol.

Ob 0.52 so v Dolenji vasi v občini Ribnica gasilci PGD Dolenja vas pogasili okoli 700 kvadratnih metrov suhe trave.

Ob 3.14 so v Šalki vasi v Kočevju v bližini Rudniškega jezera gasilci PGD Šalka vas pogasili okoli 100 kvadratnih metrov trave in podrasti.

Gasilci odpirali avto

Ob 15.39 so na Pionirski cesti v Leskovcu pri Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

M. K.