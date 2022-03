Ribniški sklad s štirimi milijoni evrov posojil za gospodarstvo in kmetijstvo

21.3.2022 | 08:40

Sedež sklada v Ribnici (foto: I. Vidmar)

Ribnica - Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpisa za ugodna posojila, in sicer za predfinanciranje sofinanciranih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu ter gospodarskih družb. Na vsakem je na voljo po dva milijona evrov. Razpisa sta odprta od 4. aprila do konca leta oziroma do porabe sredstev.

Namen in cilj prvega razpisa je predfinanciranje za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, kmetije, ki niso pravne osebe, ali fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

V sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev morajo biti vpisani pred 1. januarjem 2020, biti morajo tudi prejemniki evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da že imajo pozitivno odločitev ali podpisano pogodbo o sofinanciranju. Upravičene dejavnosti obsegajo kmetijsko proizvodnjo in z njo povezane storitve, proizvodnjo živil in pijač, trgovino na debelo in drobno ter turizem in gostinstvo.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5000 evrov, najvišja pa 250.000 evrov. V primeru, da so vlagatelji pri skladu hkrati zaprosili oziroma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 odstotkov upravičenega istega projekta, je najvišja zaprošena vrednost posojila za predfinanciranje največ 450.000 evrov.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5000 evrov, delež sofinanciranja projekta je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do konca 2025.

Namen in cilj drugega razpisa je medtem predfinanciranje za izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi. Upravičenci so različne oblike gospodarskih družb in zadruge, v register vpisane pred 1. januarjem 2020. Upravičene dejavnosti obsegajo od rudarstva prek predelovalne industrije, prometa in logistike do finančnih storitev.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5000 evrov, najvišja pa 150.000 evrov. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot osem ter vrednostjo količnika med neto dolgom in EBITDA največ pet je najvišja zaprošena vrednost 300.000 evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6250 evrov, delež sofinanciranja projekta je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je prav tako do konca 2025.

STA; M. K.