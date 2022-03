Tekma za pozabo - Najslabša predstava Krke v sezoni

21.3.2022 | 07:45

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 23. krogu lige Aba sinoči v Novem mestu izgubili z FMP-jem s 60:93 (13:30, 28:55, 44:74).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Nikolić, Javor, Mustapić.

* Krka: Stergar 3 (1:2), Stipčević 15 (1:2), Stavrov 6 (2:2), Kosi 6 (0:3), Stipaničev 2, Škedelj 8 (2:2), L. Lapornik 3, M. Lapornik 5 (1:8), Macura 12 (2:5).

* FMP: Pavićević 10 (0:1), Vujičić 1 (1:2), Jones 19 (3:4), Šaranović 5, Tasić 12 (6:8), Radonjić 11 (2:2), Izundu 16, Simović 7, Nerandžić 7 (0:2), Stepanović 4 (0:3), Lakić 1 (1:2).

* Prosti meti: Krka 9:26, FMP 13:24.

* Met za tri točke: Krka 5:20 (Stipčević 4, L. Lapornik), FMP 6:10 (Jones 2, Šaranović, Radonjić, Simović, Nerandžić).

* Osebne napake: Krka 23, FMP 23.

* Pet osebnih napak: /.

Košarkarji Krke so pred tekmo zatrjevali, da je v boju za obstanek za njih vsaka tekma najpomembnejša in da bodo storili vse, da bi po Splitu zabeležili še drugo zaporedno zmago v tem tekmovanju. Toda v svoji želji so povsem pogoreli in tako kot že nekajkrat v regionalnem tekmovanju zabeležili visok poraz. Srbska ekipa jih je povsem nadigrala, že prvi četrtini vodila za 18 točk, tudi v nadaljevanju ni popuščala, dokazala je, da ima tudi močno klop.

Krka je vodila le na začetku tekme, po izidu 4:2 pa so gosti z delnim izidom 8:0 ušli, prednost pa višali iz minute v minuto. Po prvem polčasu so že vodili za 27 točk, s plina pa niso stopili niti v drugem. Natančni so bili pri metu, boljši pa tudi v skoku. Dolenjci so med drugim zgrešili kar 17 prostih metov.

Edini v dolenjski vrsti, ki je s svojo igro zadovoljil navijače, je bil Rok Stipčević, ki je dosegel 15 točk, zadel je širi mete od osmih poskusov za tri točke. Gosti, pri katerih je bil z 19 točkami najučinkovitejši Bryce Jones, za tri niso veliko metali, zadeli pa šestkrat iz desetih poskusov.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »To je bila naša daleč najslabša tekma v sezoni, od začetka do konca. Število izgubljenih žog, nezbranost, ki se je poznala pri zgrešenih prostih metih, saj smo jih izvajali le z 34 %. Met za 3 je bil 25 %, met za 2 50 %, imeli smo 20 izgubljenih žog. Celo tekmo smo bili v kontra ritmu. Zakaj je bil začetek tak, ne vem. Vse kar smo se dogovorili za individualno igro, vse je bilo narobe in to se je odrazilo tudi na kolektivni igri tako v napadu kot v obrambi. Res ne najdem razloga, zakaj je bilo tako. Mogoče strah, mogoče, ker ves teden nismo bili popolni, mogoče izostanek Thomasa, ampak razlog za tak poraz ne morejo biti manjkajoči igralci. Čestitke FMP-ju za dobro igro, še posebej napadalno so začeli zelo dobro in si tako priborili dodatno samozavest za enako nadaljevanje skozi celo tekmo.«

Nenad Stefanović, trener FMP-ja: »Čestitke mojim fantom za zasluženo zmago. To je bila verjetno najboljša tekma v sezoni. Zelo dobro smo se pripravili nanjo, z maksimalnim spoštovanjem moštvu Krke. Zavedali smo se tudi, kako težko je igrati v Novem mestu, priprava na tekmo pa je bila zelo zahtevna. Čutilo se je veliko olajšanje v naši igri po zmagi s Cibono. Vedel sem, da bomo v napadu dobri, zelo dobri pa smo bili tudi v obrambi, točni in odgovorni. Glede na to, da so v Novem mestu tekme vedno težke, sem lahko res zelo zadovoljen. Nadaljujemo z našo potjo v tej sezoni. Cilje smo že zdavnaj presegli, a se bomo na vsaki temi trudili, da pridemo do zmage. Zmago bi rad posvetil očetu, ki danes praznuje 70 let.«

Krkaši imajo pet tekem pred koncem 4 zmage in 17 porazov, v 24. krogu pa bodo v ponedeljek, 28. 3., gostovali pri aktualnemu prvaku lige Crveni zvezdi. Že v sredo pa jih čaka gostovanje v Ligi Nova KBM za prvaka pri Iliriji.

STA; M. K.

