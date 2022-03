Tilen Finkšt v prvi deseterici na VN slovenske Istre

21.3.2022 | 09:30

Izola - Z včerajšnjo 8. veliko nagrado slovenske Istre so v Izoli spremljali uvod v kolesarsko sezono na slovenskih cestah. Tri enodnevne kolesarske preizkušnje v enem tednu na začetku kolesarske sezone so v Sloveniji novost. V četrtek, 24. marca, bo na sporedu premierna Velika nagrada Vipavske doline in Goriške, v nedeljo, 27. marca, pa še 7. Velika nagrada Adrie Mobil. Vse naštete kolesarske dirke sodijo v UCI kategorijo 1.2 oziroma dirke 4.razreda.



Na včerajšnji 156,5 km dolgi preizkušnji, ki jo je organizirala Kolesarska zveza Slovenije, je nastopilo 25 ekip, skupaj 150 kolesarjev iz 21. držav; iz Slovenije poleg novomeške ekipe Adria Mobil še Ljubljana Gusto Santic, Kranj, Bled, Gorje in Meblo Jogi Pro-Concrete. Dirka je potekala po tradicionalni trasi, s startom in ciljem v Izoli.



Barve novomeškega kluba so zastopali Gal Glivar, David Per, Tilen Finkšt, Boštjan Murn, Aljaž Jarc inn Nik Čemažar. Trener Marko Kump je pred začetkom dirke povedal: »Glede na to, da je Adria Mobil v zgodovini dirke že trikrat zmagala, lahko rečem, da nam dirka leži. Tudi letos imamo kar nekaj železa v ognju za dober rezultat. Ekipa je letos spremenjena, na pravkar končanih dirkah v hrvaški Istri smo se dobro spoznali in upam, da bomo v nedeljo nastopili tako, kot se od nas pričakuje.« VN Slovenske Istre so iz vrst Adrie Mobil dobili Jure Golčer (2016), Dušan Rajović (2018) in Marko Kump (2019).



Včerajšnja dirka je bila, kot poročajo iz Adrie Mobil, zahtevna, težka, z veliko spremembami ritma in s precej bočnega vetra. 50 km pred ciljem je glavnina ujela ubežno skupino štirih kolesarjev, ki si je sicer prikolesarila več kot minuto prednosti, v kateri je bil zelo aktiven Gal Glivar. Ta je bil v zaključku dirke najbolj zaslužen, da je glavnina ujela ubežnike, Davida Pera, Frana Miholjeviča (HRV) in Felixa Engelhardta (NEM), potem ko je dobre 3 km pred ciljem Per začel zaostajati za vodilnima. Trojica ubežnikov je napadla 26 km pred ciljem, z napadom je začel prav David Per in dolgo je kazalo, da jim bo v vodstvu uspelo priti do samega cilja. Ni se jim izšlo. V cilj sta se potem po dolgem sprintu s tremi sekundami prednosti pripeljala zmagovalec Daniel Auer (Avs) in drugi Oliver Stockwell (VB), v glavnini je bil najboljši Nicolo Buratti (Ita), ki se je kot zadnji povzpel na zmagovalni oder. (rezultati spodaj v priponki) Najboljši iz novomeške ekipe Adria Mobil, ki je bila ves čas dirke v ospredju, je bil na koncu na 9. mestu Tilen Finkšt, ki je tako osvojil 3 točke UCI, zmagovalec Auer jih je prejel 40. V točkovanju gorskih ciljev je bila najboljši Avstrijec Michael Konczer.





David Per je po dirki povedal: »Tako kot lani, sem poskušal s pobegom. Žal so mi 3 km pred ciljem pošle moči, tako da nas je glavnina ujela. V zaključku dirke so do izraza prišli bolj sveži fantje. Dirka je bila res težka.«



Tilen Finkšt pa je dodal: "Težka dirka za začetek domače dirkaške sezone. Cel dan smo vozili visok tempo, v zaključku smo imeli našega tekmovalca v ospredju, a žal se mu ni izšlo. Sledil je šprint skupine v katerem sem dal vse od sebe in končal med prvimi desetimi."

M. K.; foto: Sportida

Galerija