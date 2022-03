V Revozu s tekočega traka odpeljal zadnji smart forfour

21.3.2022 | 10:10

Smart v Revozu (foto: arhiv DL)

Novo mesto - V avtomobilski tovarni Revoz so v četrtek obeležili proizvodnjo zadnjega smarta forfour. S tem so končali projekt Edison v okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem, katerega ena od znamk je Smart. Proizvodnjo smarta forfour so v tej novomeški tovarni začeli leta 2014 in izdelali skupaj 248.856 teh vozil, so navedli v Revozu.

Proizvodnja smarta z bencinskim motorjem je potekala med letoma 2014 in 2019, v tem obdobju pa so izdelali 216.530 vozil tega modela.

Za Revoz je bil pomemben tudi smart z električnim motorjem, saj so s tem "pridobili prva znanja in tehnologije na področju električnih vozil". Skupaj so izdelali 32.326 električnih smartov forfour.

Še vedno težave z oskrbo

Glede aktualnih razmer so zapisali, da se avtomobilska skupina Renault in z njo tudi Revoz še vedno soočata z velikimi težavami na področju oskrbe z elektronskimi deli. Poslovanje je zaradi tega oteženo, veliko je prilagajanj in sprememb proizvodnih načrtov.

Ostajajo twingo, el. twingo in clio

V Revozu po končanju omenjenega projekta Edison izdelujejo oz. sestavljajo še tri Renaultove avtomobilske modele: twingo, električni twingo in clio. Od marca dalje - kar je med drugim tudi posledica zaključka projekta Smart - obratujejo v eni izmeni in dnevno izdelajo približno 330 vozil.

Zaradi krčenja proizvodnja so bili primorani prilagoditi tudi število zaposlenih. Odpustiti nameravajo približno 450 ljudi, odhodi pa potekajo tako, kot so načrtovali.

"Glede obetov za prihodnost ne moremo dati nobenih konkretnih informacij, saj je trenutna situacija zelo negotova, predvsem zaradi oskrbe s polprevodniki in globalnega prestrukturiranja avtomobilske industrije," so še sporočili iz Revoza.

Odpuščanje postopno

Revoz je imel konec februarja približno 2100 zaposlenih. Sindikalist Slavko Pungeršič je napovedal, da bo odpuščanje približno 450 delavcev postopno, načrt pa je, da naj bi v Revozu konec leta zaposlovali približno 1600 ljudi.

Kot so v Revozu poudarili ob januarski napovedi prehoda na eno proizvodno izmeno, krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, proizvodnja električnega smarta se zaustavlja, razmere na trgu so negotove. Dodali so, da bodo proizvodnjo predvidoma skrčili z aprilom, prehod na eno proizvodno izmeno pa so morali nato prestaviti na 28. februar.

STA; M. K.