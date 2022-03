Iz Drgančevja že odpeljal tovornjak pomoči za ukrajinske begunce

21.3.2022 | 12:40

Prvi tovornjak pomoči za Ukrajino Slovenske karitas s stvarmi, ki so jih zbrali tudi naši ljudje, je že srečno prispel do nesrečnih Ukrajincev.

Moka, mleko, olje ...

V skladišču Škofijske karitas NM hrano pakirajo pridni prostovoljci.

Novo mesto - Iz Drgančevja 19 v Novem mestu, kjer v centralnem skladišču Škofijske karitas Novo mesto že nekaj tednov zbirajo humanitarno pomoč za begunce v Ukrajini, je te dni odpeljal prvi tovornjak.

Nanj so naložili osem palet različnih pripomočkov in hrane, ki jo zdaj tam najbolj potrebujejo. V sredo naj bi odpeljal še drug tovornjak, na katerem bo deset "naših" palet. Sicer so oz. bodo oba tovornjaka napolnili še v skladiščih ljubljanske in mariborske karitas, tako da bo na vsakem na koncu po 33 palet.

Kot pove Simon Dvornik, generalni tajnik Škofijske karitas Novo mesto, je prvi tovornjak srečno prispel v Ukrajino. Veseli so dobrega odziva ljudi, ki se znova izkazujejo s solidarnostjo in darežljivostjo.

Kdaj lahko oddate pomoč?

Pomoč za prizadete iz ukrajinske vojne v Drgančevju še vedno zbirajo vsak torek med 13. uro in 15. uro ter vsak četrtek med 17. uro in 19. uro. Potrebujejo predvsem suha ali trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke), komplete prve pomoči in material za prvo pomoč, higienske robčke in plenice ter vodo v plastenkah. Vsi izdelki morajo imeti še najmanj pol leta rok uporabnosti.

Dvornik še pove, da so žal že imeli prvo žrtev iz vrst ukrajinskih humanitarnih delavcev, ki je sodeloval prav s slovensko ekipo.

L. Markelj, foto: Škofijska karitas NM