Preko tristo Škocjančanov pridno pobiralo smeti, pometalo pesek s cest, rezalo vejevje …

21.3.2022 | 17:45

Vaščani iz vasi Zloganje-Segonje so bili tudi letos med aktivnejšimi.

Vaščani iz Dolnje Stare vasi

Zbrani v Malih Poljanah

Škocjan - V zadnjih dveh letih se je število čistilnih akcij zaradi epidemije koronavirusa in vseh ukrepov zmanjšalo, količina odpadkov, ki so posledica tako divjega odlaganja kot tudi smetenja pa se je povečala. Sprehajalne poti, parkirišča in obcestni jarki se polnijo z večinoma plastično embalažo.

Zato je pohvalno in posnemanja vredno, da so v mnogih lokalnih skupnosti že organizirali pomladanske čistilne akcije, saj želijo spodbujati odgovorno ravnanje občanov z naravo.

Tako je bilo konec tedna tudi v škocjanskem koncu. Občina Škocjan je po treh letih uspešno organizirala čistilno akcijo, ki so jo izvedli na kar 25. zbirnih točkah.

Odziv med občani je bil tudi tokrat velik in na občini ocenjujejo, da je v soboto čistilo okrog 310 občanov. Nekateri so k delu pristopili že med tednom, nekateri pa bodo čistili še v prihodnjih dneh. Tako računajo, da bo skupna številka udeležbe letošnje očiščevalne okrog 430 občanov. Nabrali so okoli 11 kubičnih metrov smeti. Občina je poskrbela za odvoz, vsi udeleženci so prejeli tudi malico in delo marsikje zaključili s prijetnim druženjem.

Vaščani iz vasi Zloganje-Segonje so bili tudi letos med aktivnejšimi in dokazali so, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. Čistilne akcije se je udeležilo 18 prostovoljcev, od najmlajših do starejših. Kot pove koordinator Janko Škoporc, so pobrali smeti in s ceste pometli pesek od zimske službe. Ugotavljajo, da večjih odlagališč smeti na območju njihovih vasi nimajo in da je glede tega odnos vaščanov na višji ravni kot pred leti. Akcijo so končali s prijetnim druženjem.

Tudi vaščani Gornje Stare vasi so bili v soboto pridni. Razdelili so si vreče in ostalo orodje ter očistili lokalno cesto, ki gre od glavne ceste Mokronog –Zbure do občinske meje z Občino Sevnica. Očistili so obcestne jaške, obrezali odvečne veje in pospravili smeti v okolici. Nabrali so kar nekaj embalaže in mešanih odpadkov. Pridni so bili tudi v mnogih drugih vaseh, npr. v Malih Poljanah in drugje.

Občina Škocjan se zahvaljuje vsem koordinatorjem in posameznikom za pomoč pri organizaciji in udeležbi v očiščevalni akciji.

L. Markelj, foto: vaščani občine Škocjan

Galerija