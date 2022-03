FOTO: Z baloni na Glavni trg ob svetovnem dnevu Downovega sindroma

21.3.2022 | 13:25

Novo mesto - Tudi v VDC Novo mesto so se odločili, da bodo v sodelovanju z društvom Downov sindrom Slovenija, z Osnovno šolo Drska, OŠPP Dragotina Ketteja in vrtcem Ciciban obeležili svetovni dan Downovega sindroma. Tako so se danes dopoldne odpravili na sprehod z baloni, vsak iz svoje lokacije, in se združili na Glavnem trgu.

Tam so se ob 11. uri z baloni v rokah postavili v velik krog in skupaj zapeli. Vseh skupaj je bilo okoli 260 udeležencev.

Nagovorila sta jih direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič in Mitja Mežik, direktor Varstveno delovnega centra Novo mesto, z njimi pa je zapela Špela Cesar, in sicer pesem z naslovom Naši mali sončki, ki je posvečena prav osebam z Downovim sindromom. V izvirniku jo izvaja Anika Horvat, prisluhnete ji lahko spodaj pod tekstom.

Datum 21. marec sicer simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. Ta genetska posebnost vpliva na posameznikove fizične in intelektualne sposobnosti. Mednarodna nevladna organizacija EDSA je za leto 2022 opredelila geslo »Full and effective participation and inclusion in society« (»Polno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo«). V VDC Novo mesto pravijo, da že sedaj poteka kar nekaj aktivnosti, ki prispevajo k vključevanju drugačnih v družbo, a je še vedno veliko neurejenih poti, ki jih bo treba premagovali. Zato so želeli z današnjim sprehodom z baloni dodatno ozavestiti javnost.

