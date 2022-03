V eksploziji plina eden poškodovan; ubila ga je veja drevesa; z nogami padel na delujoča rezila

21.3.2022 | 14:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

V nedeljo je v stanovanjski hiši v naselju Zabrdje na Mirni, kot smo že poročali, prišlo do eksplozije plina, v kateri je bila poškodovana ena oseba. V eksploziji je bila poškodovana tudi sosednja hiša in dva avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Stanovalci sosednjih hiš so poškodovanca po eksploziji rešili iz hiše in pogasili manjši požar. Reševalci so poškodovanega moškega odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli manjše opekline.

Iz stanovanja so varno odstranili tudi dve odprti plinski jeklenki.

Vzrok oziroma vse okoliščine nesreče kriminalisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili.

Smrtna nesreča pri delu v gozdu

Tudi o njej smo že poročali. V soboto nekaj pred 12. uro so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o nesreči pri delu v gozdu med naseljema Brezova Reber pri Dvoru in Veliki Lipovec. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih sta 71-letni in 46-letni moški v gozdu podirala drevesa. Ob padanju enega izmed dreves je veja zadela 71-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovan moški

Policisti PP Šentjernej so bili v soboto okoli 14. ure obveščeni, da v Gorenjem Vrhpolju reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. 44-letni moški je čistil trosilec gnoja, medtem ko je stal na delujočem trosilcu, takrat pa mu je spodrsnilo in je z nogami padel na rezila. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

PROMETNA VARNOST MINULEGA VIKENDA

V trčenju v podporni zid hudo poškodovana potnica



V soboto okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča na Cankarjevi cesti v Metliki. Policisti so ugotovili, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila v naselju zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonski podporni zid. 38-letno potnico, ki je sedela na prednjem sedežu in je v trčenju utrpela hude telesne poškodbe, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnic. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval.

Poškodovan motorist - odvzela mu je prednost



Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj pred 10.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila v Sevnici. Za nesrečo je odgovorna 53-letna voznica avtomobila, ki se je vključevala na prednostno cesto in odvzela prednost 34-letnemu motoristu. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Voznika pridržali

Policisti PP Brežice so v noči na soboto med kontrolo prometa v Brežicah zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 30-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z 2,2 promila alkohola trčil v drevo



V soboto okoli 21.30 je na cesti med naseljema Stranska vas in Ruperč vrh voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. 42-letni povzročitelj se v nesreči ni poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še en pod vplivom alkohola in za volanom

V soboto okoli 21. ure je občan policiste PP Krško obvestil o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Krškem z agresivno in nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in 32-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Izločili so ga iz prometa in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,56 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

KRIMINALITETA

Prijeli tatove

Včeraj dopoldne so bili policisti obveščeni, da so neznanci na območju Mirne in prostorov podjetja ukradli električne vodnike in pobegnili. OKC je o tatvini obvestil vse policiste na območju. Policisti PP Novo mesto so pri Hudem ustavili avtomobil Renault kangoo, ki ga je vozil 61-letni voznik iz Brezja, v vozilu pa so bili še trije potniki. Med postopkom so ugotovili, da gre za tatove, ki so v avtomobilu prevažali ukradene vodnike. Te so zasegli in jih vrnili oškodovancu. Osumljence bodo ovadili.

Poškodovan v pretepu - vihtel kovinsko palico in nož



Črnomaljski policisti so v soboto v dopoldanskih urah posredovali zaradi pretepa med družinskimi člani v zasebnem prostoru na območju Semiča. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je zaradi spora 35-letni moški s kovinsko palico udaril 34-letno oškodovanko. 36-letni moški je poskušal žensko zaščititi, storilec pa je proti njemu zamahnil z nožem in ga poškodoval po roki. Na kraj dogodoka so poklicali zdravnico, ki je oskrbela poškodbe. Zoper 35-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Vlomi in tatvine

Med 17. 3. in 18. 3. je nekdo vlomil v ograjeno delovišče in iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 200 litrov goriva.

V kraju Vrbina na območju PP Krško je v noči na petek neznanec skozi vrata vlomil v prostore podjetja. V notranjosti je vlomil v dva avtomata za pripravo toplih napitkov in ukradel kovance. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Med 16. 3. in 18. 3. je v naselju Češnjevek na območju PP Trebnje nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vrat in dveh oken je lastniku povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Policisti PP Krško so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o poskusu vloma v naselju Kališovec. Nepridiprav je med krajšo odsotnostjo stanovalcev skozi vrata terase poskusil vlomiti v hišo. To mu ni uspelo, je pa z vlomom povzročil za okoli 500 evrov škode.

V Prelesju na območju Šentruperta je v soboto med 18. in 22.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v hišo in izmaknil denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 1500 evrov.

Med 19. 3. in 20. 3. je na Uršnih selih nekdo iz kmetijskega objekta ukradel dva konjska sedla. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

V Veliki Loki je med 17. 3. in 20. 3. neznanec skozi pritlično okno vlomil v hišo in odnesel denar in ročno uro. Lastnico je oškodoval za 1500 evrov.

MEJNE ZADEVE IN TUJCI

Policisti so na območju naselij Podgračeno, Dobova, Obrežje, Velika Dolina, Loče in Nova vas pri Mokricah (PP Brežice) izsledili in prijeli 18 državljanov Afganistana, šest državljanov Kube, dva državljana Toga, državljana Gvineje, državljana Nigra in državljana Slonokoščene obale.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so odkrili državljana Afganistana, ki se je skrit med paletami poskušal izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije pa so odkrili še dva državljana Afganistana, ki sta prav tako poskušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

