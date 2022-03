FOTO: Popoldne nesreča na AC, že zjutraj pa na cesti Dvor-Žužemberk

21.3.2022 | 18:45

Popoldanska nesreča na avtocesti (foto: PGD Grosuplje)

Danes zjutraj ob 6.48 je na cesti Dvor-Žužemberk osebno vozilo zapeljalo s ceste na bankino, se prevrnilo in obstalo na cesti na boku. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, oskrbeli ponesrečenca do prihoda reševalcev, pomagali policistom pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in pomagali vlečni službi, posuli razlite motorne tekočine ter skupaj z dežurnim delavcem cestnega podjetja očistili cestišče.

Nesreča na AC

Ob 15.09 so na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, občina Ivančna Gorica, trčila tovorno, kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje so zavarovali kraj dogodka, z vpojnim sredstvom posuli po vozišču razlitih motornih tekočin, odklopili akumulatorje in usmerjali promet. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti, delavci DARS-a in reševalci NMP Ljubljana. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Poškodovan s helikopterjem v UKC

Ob 14.07 se je moški poškodoval v naselju Brezovica pri Metliki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ga oskrbeli na kraju in predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki je poškodovanega s posadko helikopterja Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Odstranili lovilna črevesa

Ob 16.37 so na reki Dobličici ob ulici Kočevje v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj odstranili lovilna črevesa, ki so jih namestili zaradi neznanega madeža na gladini, in pregledali okolico.

Požari v naravi

Ob 13.02 sta v naselju Zapudje, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Zapudje in Dragatuš so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 13.04 so pri naselju Vejar, občina Trebnje, v gozdu goreli podrast, suha trava in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve, Lukovek in Trebanjski vrh so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 15.04 sta zagorela podrast in gozd v naselju Blanca, občina Sevnica. Posredovali so gasilci PGD Blanca in Sevnica, ki so požar na površini okoli pol hektarja pogasili in požarišče dodatno polili z vodo. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Blanca.

Ob 14.31 sta v Nemški vasi, občina Ribnica, ob potoku gorela suha trava in grmičevje. Gasilci PGD Ribnica in Nemška vas so požar na površini okoli 4 hektarjev pogasili in preventivno pregledali okolico.

M. K.