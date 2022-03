Umrl je Peter Novak, eden najuglednejših slovenskih strokovnjakov za energetiko

21.3.2022 | 19:15

Peter Novak (foto: arhiv DL; I. V.)

V 85. letu starosti se je poslovil Novomeščan Peter Novak, upokojeni profesor fakultete za strojništvo v Ljubljani in eden najuglednejših slovenskih strokovnjakov za energetiko.

Profesor Novak je leta 1955 končal gimnazijo v Novem mestu in leta 1961 zagovarjal diplomo na fakulteti za strojništvo v Ljubljani ter doktoriral na univerzi v Beogradu, pozneje pa bil dolgoletni profesor in nekdanji dekan ljubljanske strojne fakultete ter pozneje novomeške Visoke šole za tehnologije in sisteme.

Z varstvom okolja se je ukvarjal že od leta 1969, bil je tudi član sveta za varstvo okolja, in sicer od njegovega začetka. Osem let je deloval tudi v Evropski agenciji za varstvo okolja. Bil častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo, Zveza strojnih inženirjev Slovenije mu je podelila nagrado za življenjsko delo, med drugim je bil predsednik komisije za klimatizacijo, član znanstvenega sveta na Mednarodnem inštitutu za hlajenje IIR, podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje, podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA, častni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE in opravljal še vrsto drugih nalog.

Dr. Peter Novak je bil eden vodilnih evropskih strokovnjakov na področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in čeprav se je upokojil že pred skoraj dvema desetletjema, je bil še vedno eden glavnih ambasadorjev naše inženirske stroke doma in v tujini. Zanj je veljalo, da je bil kljub dopolnjenim 84 letom še vedno tako kot nekoč pred svojim časom. Ko se je večina energetskih strokovnjakov navduševala nad nafto in jedrsko energijo, je predaval o sončni energiji, nato je videl še dlje – njegova vizija je bila energetski sistem z obnovljivimi viri, katerih osnovni vir bo sončna energija, smo zapisali ob njegovem zadnjem intervjuju za Dolenjski list, ko je konec lanskega leta dr. Novak za naš časopis spregovoril o dvigovanju cen in nemiru na energetskem trgu.

Dr. Novak ob zadnjem pogovoru za Svet24 (foto: S. Švigelj)

V začetku tega leta pa je za časnik Novice Svet 24 spregovoril o vzrokih energetske krize in evropski odvisnosti od ruskega plina. Delu pogovora lahko tudi prisluhnete v posnetku spodaj.

M. K.