Zavod Putscherle obeležil šesto obletnico obstoja

22.3.2022 | 08:30

Anja Moric (foto: arhiv DL)

Zavod Putscherle, ki skrbi za promocijo in ohranjanje kulturne dediščine Kočevske, je letos obeležil šesto obletnico obstoja. Direktorica zavoda Anja Moric je bilanco delovanja zavoda strnila v tri razstave, štiri otroške knjige ter več kot uro dolg etnografski film Globoko v srcu jo čutimo.

Film prikazuje življenje današnjih Kočevarjev iz različnih delov sveta. Kulturne značilnosti Kočevske zavod predstavlja tudi na svojem blogu Kočevski b(r)log.

Letošnjo šesto obletnico delovanja je zavod obeležil tudi z dobro sprejeto akcijo, brezplačnim razdeljevanjem otroških knjig izbranim knjižnicam.

Zavod za letos v sodelovanju z oddelkom za slavistiko univerze v Gradcu na avstrijskem Štajerskem pripravlja nemški prevod svoje otroške knjige Poljši možic, ki prinaša vpogled v skrivnostni svet kočevskih gozdov in njihovih prebivalcev, ter obnavlja objekt kulturne dediščine v Stari cerkvi, svinjsko kuhinjo pri župnišču, eno redkih ohranjenih na Slovenskem. Ob obnovi bodo pripravili tudi manjšo razstavo o kmečkemu gospodarstvu in opravilih ob prelomu 19. in 20. stoletja.

Za letos zavod v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravlja slovenski prevod prve etnografije o Kočevski, Kočevski jezikovni otok Adolfa Hauffna. Izdali ga bodo v obeh jezikih, slovenskem in nemškem, ter pospremili z obsežno spremno študijo.

Aktivnosti zavoda so po besedah njegove direktorice v zadnjih letih vse bolj pozitivno sprejete. "Pokazal se je manko na področju kulturne dediščine na Kočevskem (...) Kočevska je znana po kočevskih skrivnostih, tragični zgodovini in preteklosti (...) Te teme je potrebno odpirati na premišljen način in razumevanje kulturne dediščine je dober primer preseganja zgodovinskih travm," je prepričana Anja Moric.

Poleg Poljškega možica je zavod doslej izdal še dve otroški knjigi, ki se tematsko navezujeta na Kostel in Osilnico: Vragolije iz Kostela in Kako je volkec Vilko postal junak Vilko Klepec. Avtorica vseh je Anja Moric, ilustracije so delo Barbare Koblar. Vse tri knjige so nastale v okviru projekta Junaki skrivnostnih gozdov, ki je namenjen raziskovanju in promociji kulturne dediščine Kočevskega.

Anja Moric in Barbara Koblar se podpisujeta tudi pod poučno slikanico o čebelarskih domislicah Jurija Jonkeja, ki je posvečena Kočevarju Georgu Juriju Jonkeju. Ta je leta 1836 tako v nemškem kot slovenskem jeziku izdal čebelarski priročnik. Po njemu se imenuje tudi jonkejev panj, za katerega je značilno premično satje in je pomenil velik napredek v čebelarski tehniki.

Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, je ime dobil po manjšem sodčku za vodo, etnografski posebnosti Kočevske, ki so ga do druge svetovne vojne uporabljali prebivalci Kočevske.

Putscherle so ljudje v preteklosti nosili s seboj, kot so danes običajno naše spremljevalke steklenice za vodo. V putscherlih so imeli Kočevarji večinoma vodo, včasih tudi mošt. Bili so stalni spremljevalci Kočevarjev v njihovem vsakodnevnem življenju, pri delu na polju in potovanjih.

STA; M. K.