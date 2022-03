FOTO: Gasilci imajo polne roke dela

22.3.2022 | 07:00

Sinoči je v Šmihelu v Novem mestu gorelo tudi v zabojniku za smeti. Eden je popolnoma uničen. (foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 18.18 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli trideset kvadratnih metrov.

Ob 18.36 je pred naseljem Hudo, občina Novo mesto, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov.

Ob 18.33 sta v naselju Rakitnica, občina Ribnica, ob cesti goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ribnica, Grčarice in Rakitnica.

Med drugim so gasili tudi pri naselju Stranje. (foto: PGD Veliki Gaber)

Ob 18.34 sta pri naselju Stranje pri Velikem Gabru, občina Trebnje, ob cesti goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Veliki Gaber so pogasili požar na površini okoli dvesto kvadratnih metrov.

Ob 18.38 je v Ribnici ob cesti gorela suha trava. Požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ribnica in Nemška vas.

Ob 18.43 je nad Cankarjevo potjo v Semiču zaradi kurjenja v naravi zagorelo drevo. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so požar pogasili.

Ob 20.39 sta na Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli sto kvadratnih metrov.

Ob 21.10 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorela vsebina dveh komunalnih zabojnikov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili. En zabojnik je bil uničen.

Ob 23.35 je na Lokvah pri Črnomlju gorela gozdna podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

V Sovinku zgorel avto

Ob 20.27 je v Sovinku, občina Semič, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so pogasili požar. Vozilo je bilo v požaru uničeno.

Voda spet pitna ...

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik- Ravne v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

... a ne povsod

Komunala Trebnje pa hkrati obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da je zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ-JAVNA RAZ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Ravnacam.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2 na izvodu NASELJE OB GLAVNI CESTI PROTI MIRNI PEČI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:30 in 12:00 na območju TP Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Cirnik; med 12:00 in 14:00 pa na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Zgornja vrsta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje - Pečice šola med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Polje Lisca in Tončkov dom Lisca med 8. in 14. uro ter na območju TP Loka, nizkonapetostno omrežje - Žaga med 8. in 14. uro.

M. K.