Boleč poraz odbojkarjev Krke za slovo od 1. A lige

22.3.2022 | 07:40

Fotografiji: Fužinar Sij Metal Ravne

Ravne - Odbojkarji Krke in Fužinarja so včeraj odigrali še tretji obračun osmine finala državnega prvenstva v petih dneh. Pravi spektakel pred polno dvorano domačih navijačev je pripadel Fužinarju, gostitelji so slavili s 3:2. S to zmago so se Korošci uvrstili v četrtfinale prvenstva in si prislužili mesto v 1. A ligi za prihodnjo sezono, medtem ko se Krka po dolgih letih nastopanja med slovensko odbojkarsko elito poslavlja in bo v naslednji sezoni nastopala v 1. B ligi. Korošce so do zmage vodili Ranc (21), Makaš (20) in Plesec (17), pri Krki pa sta bila razpoložena Pulko (25) in Peterlin (21).

Sportklub prva odbojkarska liga, 1/8 finala, 3. tekma

Fužinar SIJ Metal Ravne – Krka

3:2 (25:18, 22:25, 25:16, 21:25, 15:13)

Ravne na Koroškem, 21. marec. Sodnika: Pevc, Adrovič. Obiskovalcev: 400.

Fužinar: Golob (L), Knuplež (L), Lednik, Fink 12, Ranc D., Pušnik 9, Mori, Ranc V. 21, Makaš 20, Levar, Hribernik, Vučetič, Plesec 17, Kasnik 2. Trener: Veličković Bogdan.

Krka: Hafner, Ožbalt (L), Erpič 7, Čopi 3, Borin (L), Travnik 5, Kožar, Pulko 25, Lavrič 1, Peterlin 21, Lindič, Jaklič, Renko 2, Koncilja 7. Trener: Mišin Tomislav.

Slavje domačinov

Na tekmi polni nihanj so krajšo potegnili odbojkarji Krke. V pravem peklu dvorane OŠ P. Voranca na Ravnah na Koroškem so v skoraj dve uri in pol dolgem obračunu morali priznati prvakom 1. B lige, ekipi Fužinarja. Podobno kot na prvi tekmi so tudi tokrat bolje pričeli domačini in precej gladko dobili prvi niz. V drugem nizu so prevladovali Novomeščani, v tretjem spet Korošci, v končnici četrtega pa so več zbranosti zopet pokazali novomeški odbojkarji in tekmo poslali v peti niz.

V petem nizu so odločale malenkosti. Gostitelji so bolje delovali na sprejemu, z nepopustljivo borbo v obrambi pa so pobirali praktično nemogoče žoge. Navkljub temu so se krkaši dobro držali, predvsem po zaslugi razpoloženih Peterlina in Pulka. Erpič je z napadom Krko povedel na vodstvo z 12:11, toda z enako mero sta odgovorila Plesec in Ranc za vodstvo gostiteljev. Pulko je izid še zadnjič na tekmi poravnal. Makaš je z napadom Fužinarju priigral prvo zaključno žogo, v naslednji akciji pa je Fink z uspešnim blokom zapečatil usodo Krke za končnih 15:13 in nepopisno slavje domačinov v dvorani, ki so jo do zadnjega kotička zapolnili koroški ljubitelji odbojke, se je začelo.

Odbojkarji Krke se s tem bolečim porazom končujejo letošnje državno prvenstvo in se poslavljajo od nastopanja v 1. A ligi.

S. V.