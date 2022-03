Najboljši cviček Nade Kirar in družine Peterlin, najboljša salama Francija Matka

22.3.2022 | 13:20

Prvo mesto za najboljši cviček sta si delila Nada Kirar in družina Peterlin. V sredini Franci Matko.

Ocenjevanje

Dobrava pri Škocjanu - Društvo vinogradnikov Škocjan, ki bo letos slavilo pol stoletja delovanja, je konec tedna v Oštariji Selak pripravilo tradicionalno, že 50. ocenjevanje vin in 17. salamijado.

Na zaključni prireditvi so podelili priznanja najboljšim, kar je zahvala za njihovo dobro delo in trud.

Pri cvičkih, ki jih je v oceno prišlo največ, sta slavila dva, saj sta enako oceno (16,10) prejela Nada Kirar iz Dobruške vasi in družina Peterlin iz Bele Cerkve. Na tretjem mestu je bila kmetija Rupar iz Telčic (16,07). Najvišje ocenjeno vino oz. šampion ocenjevanja je bil polsladki chardonay (18,20), ki ga je pridelala Fani Turk z Otočca.

Vina je ocenjevala strokovna komisija s predsednikom Samom Hudoklinom na čelu in imela dosti dela. V oceno je prišlo 92 vzorcev, kar je sicer malce manj od preteklih let, a kot pove predsednik Društva vinogradnikov Škocjan Franci Matko, je to posledica pozebe, ki je prizadela lanski pridelek. Kljub vsemu so bila vina pohvaljena, da so donegovana in z lepimi aromami, zelo malo vzorcev pa je bilo tudi izločenih.

»To je gotovo tudi rezultat vinskega laboratorija, ki ga ima naše društvo in se ga naši vinogradniki radi poslužujejo ter odpravljajo napake,« pove Matko. Doda, da so bili člani komisije vsi zunanji, od drugod, tako da so zagotovili korektno ocenjevanje.

Kako pa pri salamah?

Najboljši trije salamarji: zmagovalec Franci Matko, drugi Milan Jakše (na levi) in tretji Marko Kirar

Na 17. salamijadi, na kateri je 31 vzorcev ocenjevala strokovna komisija s predsednikom Dragom Košakom, pa je tokrat slavil domačin, predsednik DV Škocjan, Franci Matko iz Malih Poljan (ocena 51,9). Drugi je bil Milan Jakše iz Gradišča (51,5) tretji pa Marko Kirar iz Dobruške vasi (51,3).

Salame so bile izvrstne in razlike med njimi zelo majhne, ocenjevalci so celo dejali, da je šlo za finale pred finalom. Od tretjega mesta naprej sledijo: Slavko Ponikvar iz Gradišča (50,8), Jan Kukovič iz Dola pri Litiji (50,6), Marjan Ponikvar iz Gradišča (50,6), Franci Luzar iz Dolenjega Gradišča (50,3), Janez Lenart iz Tomažje vasi (50,2), Jože Fabjan iz Gradišča (50,1) in Milan Janežič iz Škocjana (50,1).

Zbrani na podelitvi so okušali izvrstne salame in dobra vina, pa tudi domač kruh ni manjkal – spekle so ga članice Društva podeželskih žena Škocjan, žene škocjanskih salamarjev.

L. Markelj, foto: Marko Kirar

