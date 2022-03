Protipoplavna zaščita Rigonc, Gmajne in Dobove do konca leta 2025

22.3.2022 | 10:30

Predstavnica Direkcije RS za vode Tanja Podgoršek in župan Ivan Molan (foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je s predstavnico Direkcije Republike Slovenije za vode Tanjo Podgoršek včeraj podpisal Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove.

Podpisnika sta se zavezala, da bosta sodelovala pri izvajanju slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. Omenjena naložba je uvrščena tudi v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter bo v največji možni meri upoštevala naravne rešitve in zeleno infrastrukturo.

Občina Brežice bo do konca junija prihodnje leto pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pred tem, na podlagi potrjene projektne naloge s strani Direkcije RS za vode, izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo.

Vrednost izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove je ocenjena na tri milijone evrov in jih bo v celoti zagotovila Direkcija RS za vode. Sredstva, ki jih bo občina namenila za pridobitev gradbenega dovoljenja, bodo po pridobitvi le-tega Brežičanom povrnjena s strani Direkcije.

Naložbo, ki bo protipoplavno zaščitila domove okoli 200 prebivalcem naselij Rigonce, Veliki Obrež – Gmajna in Dobova, pa naj bi zaključili konec leta 2025.

M. K.