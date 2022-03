Bežal pred policisti in avto kar zažgal

22.3.2022 | 12:00

Slika je resnično nastala pred romskim naseljem Sovinek - ampak že pred leti (arhiv lokalno.si)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. V 11. primerih so ugotavljali kršitve prepovedi kurjenja v času razglašene velike požarne ogroženosti. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in sprožitve signalno varnostne naprave.Sledi nekaj podrobnosti ...

PROMETNA VARNOST

Prevrnil se je voznik začetnik

Sinoči okoli 6.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Žužemberkom in Dvorom. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika začetnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Trčil in pobegnil - pijan, brez vozniške, z neregistriranim avtom in tujimi tablicami

Nekaj po 20. uri je občanka policiste PP Črnomelj obvestila, da je pred prodajalno v Črnomlju voznik osebnega avtomobila trčil v njeno vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so ugotovili, da je v križišču voznik zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil voznice. Pobeglega voznika so izsledili in ugotovili, da gre za 46-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola, vozil pa je neregistriran in nezavarovan Renault twingo, na katerem sta bili nameščeni ukradeni registrskih tablici. Avtomobil so zasegli, zoper 46-letnega osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Bežal in nato avto kar zažgal

Črnomaljske policiste je okoli 19.30 občan obvestil o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na območju Semiča. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Voznik twinga, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti naselju Sovinek, kjer je avto zažgal in pobegnil. Gasilci so požar pogasili, policisti pa bodo 29-letnemu večkratnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, izdali plačilni nalog zaradi številnih kršitev v višini 3120 evrov.

Ni hotel pihati

Nekaj po 20. uri so policisti PP Šentjernej med kontrolo prometa med Gorenjo Staro vasjo in Orehovico s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznik Opla vivare znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo do naselja Zapuže, kjer je ustavil. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za 50-letnega kršitelja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 2060 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk.

KRIMINALITETA

Vlomi in tatvine

V Šmarjeških Toplicah je med 18. 3. in 21. 3. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel zračno puško. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Na Hribu pri Cerovcu pa je neznanec iz odklenjene počitniške hiše odnesel motorno žago.

M. K.