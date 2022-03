Trimo kupili Belgijci

22.3.2022 | 11:10

Trebnje - Družba zasebnega kapitala Innova Capital je z belgijsko družbo Recticel sklenila zavezujočo pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu iz Trebnjega. Vrednost transakcije je 164 milijonov evrov. Zaključek posla bo predvidoma izveden v letošnjem tretjem četrtletju, so sporočili iz družbe.

Pred meseci je propadel poskus prodaje irskemu Kingspanu, saj posel ni pridobil soglasja Evropske komisije.

"Zelo smo veseli, da je Trimo našel svoj novi dom kot del Recticela," je povedal višji partner pri Innova Capital Andrzej Bartos in dodal, da je glede na močno poslovno in kulturno povezanost med obema podjetjema prepričan, da bo "Trimo nadaljeval svoj dinamičen razvoj in imel koristi od mesta v tako ugledni skupini".

V Trimu zadovoljni

"Trimo je danes v odlični formi, pripravljen za naslednjo fazo rasti. Skupina Recticel je kot strateški lastnik za nas odlično poslovno vozlišče, zato smo zelo veseli, da vstopamo v njihovo družino. S svojo močno prisotnostjo na trgu izolacij in skupaj s Trimovim strokovnim znanjem, bosta obe podjetji pomembno pridobili in postali veliko močnejši," je dodal predsednik uprave Trima Božo Černila.

Skupina Trimo je evropski proizvajalec trajnostnih, z mineralno volno izoliranih plošč in ovojov za gradbeništvo. Innove ga je prevzel v začetku leta 2016, s tem pa je podjetje znatno povečalo svoj tržni delež v Evropi in postalo drugi največji tržni igralec v svoji panogi, so navedli.

Trimo izdelke prodaja v 60 državah po vsem svetu, ima vzpostavljeno prodajno mrežo v 27 državah in ima proizvodne zmogljivosti v Sloveniji in Srbiji. Trimo je v letu 2021 zaposloval približno 480 ljudi in ustvaril 138,4 milijona evrov čiste prodaje.

Novi lastnik

Recticel je belgijska industrijska skupina z močno evropsko tržno prisotnostjo, vendar deluje tudi v Aziji, Afriki in ZDA. Konec leta 2021 je Recticel zaposloval 5145 ljudi v 53 podjetjih v 21 državah. Recticel je v letu 2021 dosegel konsolidirano prodajo v višini 1,03 milijarde evrov.

