Na Mirni prenovili nekdanji grajski vodnjak

22.3.2022 | 14:30

Filip Povše in Dušan Skerbiš (vse fotografije: Lapego)

Mirna - Na Mirni na Dolenjskem so ob današnjem svetovnem dnevu vode namenu predali nedavno prenovljeni nekdanji grajski vodnjak, ki stoji na rekreacijskem območju ob vznožju mirnskega gradu. Eden od mirnskih podjetnikov, Filip Povše, je za njegovo prenovo odštel lastnih približno 15.000 evrov, občina, na katere zemljišču stoji, pa je poskrbela za potrebno dokumentacijo.

Gre za pred prenovo propadajoči vodnjak ob rekreacijski poti z ribnikom pod mirnskim gradom, ki bo mimoidočim sprehajalcem in rekreativcem ponujal osvežitev. Ko bodo dobili dokončno potrditev njene neoporečnosti, pa morda tudi pitno vodo, je ob odprtju povedal mirnski župan Dušan Skerbiš.

Vodnjak so sicer v preteklosti uporabljali grajski stanovalci, kasneje pa je služil za napajanje živine.

Mirnska občina je v urejanje območja pod mirnskim gradom, katerega lastnica je, zadnja leta vložila skupaj približno 200.000 evrov. Najprej so uredili t. i. trim stezo, v nadaljevanju pa nameravajo med drugim urediti še postajališče za avtodome. Pri tem računajo tudi na sodelovanje morebitnih novih lastnikov mirnskega gradu. Ti so sicer tujci, z gradom pa naj bi imeli "bolj resen program", je dodal župan.

Občina Mirna sicer za naložbe letno nameni skoraj polovico odhodka občinskega proračuna. Letošnji znesek se približuje dvema milijonoma evrov, med večjimi naložbami pa je župan opozoril na začetek gradnje mirnskega novega otroškega vrtca, ki jo bo sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in krajevne obvoznice, ki je v glavnini državni projekt, ter na prenovo različne cestne in druge infrastrukture.

Spet za župana

Ob robu današnjega odprtja je Skerbiš napovedal, da se namerava na jesenskih županskih volitvah kot prvi župan leta 2011 ustanovljene Občine Mirna potegovati za svoj vnovični oz. četrti županski mandat.

Kandidirati namerava s podpisi volivcev. Sicer pa upa, da bodo občani prepoznali njegovo dosedanje delo in uspehe ter mu namenili vnovični mandat, je še povedal.

