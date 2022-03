Begunci iz Ukrajine v Brežicah so družinski člani tukajšnjih ukrajinskih delavcev

Župan Občine Brežice Ivan Molan je skupaj z direktorico občinske uprave Patricio Čular, predsednikom uprave Stillesa Rokom Barbičem in predstavnikoma lastnikov Stillesa Francem in Aleksandrom Polovičem danes obiskal Večgeneracijski center Brežice, kjer je v prvem nadstropju nastanjenih 36 beguncev iz Ukrajine.

Občinski svet je namreč na svoji 10. dopisni seji pred dnevi soglasno potrdil sklep o začasni rabi teh prostorov za potrebe nastanitve ukrajinskih beguncev.

Trenutno jih je v Brežicah, kot omenjeno, 36, gre pa za družinske člane ukrajinskih državljanov, zaposlenih v podjetjih v Posavju. Begunci imajo v Večgeneracijskem centru urejene sobe, kuhinjo, sanitarije in večnamenski prostor.

Z ureditvijo statusa oseb z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine bo Občina Brežice uredila vse potrebno tudi za vključitev otrok v program predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja. Trenutno je teh otrok 17, trije bodo šli v vrtec.

Predstavniki podjetja Stilles so se zahvalili županu in svetnikom, ker so omogočili varno nastanitev družinskih članov njihovih zaposlenih. Prav tako so izpostavili tudi pomoč podjetnikov iz Brežic, humanitarnih organizacij in posameznikov, ki so omogočili beguncem varno in prijetno namestitev, so danes sporočili iz brežiške občine.

