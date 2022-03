Začenja se gradnja kolesarske povezave Črnomelj - Kanižarica

23.3.2022 | 10:00

Črnomelj - V Črnomlju začenjajo gradnjo regionalne kolesarske povezave Črnomelj-Kanižarica, ki bo v prvem približno 700-metrskem delu vodila od konca črnomaljske obvoznice do križišča regionalnih cest v Kanižarici s podaljškoma mimo avtobusnih postajališč v omenjenem križišču proti Blatniku in Vinici. Dela naj bi končali do konca junija.

Celotno naložbo z vsemi stroški so ocenili na nekaj več kot 940.000 evrov. Občina bo zanjo dobila skupaj pol milijona evrov evropske in državne denarne podpore ter prispevala preostanek potrebnega denarja, so sporočili s črnomaljske občine.

Sicer pa občane med gradnjo kolesarske steze prosijo za razumevanje in sodelovanje. "Saj bomo tako hitreje ter z najmanj oviranja prometa in dostopov izvedli projekt, ki bo koristil vsem, tako kolesarjem kot tudi voznikom, z dodatnimi pločniki v Kanižarici pa tudi pešcem," so še dodali.

Po podatkih črnomaljske občine bodo z omenjeno naložbo enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob črnomaljski obvoznici podaljšali za 615 metrov do križišča v Kanižarici, kjer bodo uredili prehode za kolesarje in speljali dvostransko kolesarsko stezo še 80 metrov od križišča v smeri proti Blatniku in proti avtobusnemu postajališču za smer proti Vinici.

Sočasno bodo dogradili razsvetljavo dvosmerne kolesarske steze in dodatni pločnik ob športnem igrišču v Kanižarici.

Zagotoviti želijo boljše pogoje za kolesarjenje in hkrati okrepiti prometno varnost, še posebej med večjimi zaposlitvenimi središči, kot sta poslovni območji Akrapovič-Polycom-Livar in Tris Kanižarica, ter med večjima stanovanjskima območjema Črnomelj-Čardak ter Kanižarica.

Pri roku končanja gradnje so upoštevali okrepitev prometa v smeri proti mejnemu prehodu Vinica v turistični sezoni, so še sporočili s črnomaljske občine.

M. K.; foto: Občina Črnomelj