Krst novega starega klavirja

23.3.2022 | 09:15

Koncertni klavir znamke Steinway & Sons, novo pridobitev krškega Studia 44, je preizkusil tudi domači pianist Rok Lopatič, ki je zaigral s kontrabasistom Urbanom Cedilnikom in bobnarjem Jakobom Avsenakom. (foto: I. Vidmar)

Krško - Zdaj se v Big bandu Krško lahko pohvalijo, da je koncertni klavir znamke Steinway & Sons, ki stoji v njihovem Studiu 44, tudi uradno njihov. Na predstavitvenem koncertu so ga kot botri krstili štirje izvrstni pianisti - zagrebški klasični pianist Vedran Janjanin, ki se mu je na odru za štiriročno igranje pridružil Marko Biškup, domačin Rok Lopatič s triom in pianist Big banda RTV Slovenija Blaž Jurjevčič z izjemno jazz pevko Nino Strnad.

Big band Krško se je začel resno ozirati za boljšim koncertnim klavirjem pred štirimi leti, ko je orkester praznoval 40-letnico delovanja. S privarčevanim denarjem in s pomočjo donacij so uspeli kupiti odličen 106 let star klavir Steinway&Sons, Model C, ki bo omogočal vrhunske izvedbe jazz in klasičnih koncertov v Studiu 44. Pri nakupu klavirja so jim pomagali donatorji Tovarna zdravil Krka, Gen energija in Hidroelektrarne na spodnji Savi.

I. Vidmar

