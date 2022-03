FOTO: Trk treh v Zagradcu

23.3.2022 | 07:00

Nesreča v Zagradcu (foto: N. B.; FB Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj ob 18.18 so v Zagradcu, občina Ivančna Gorica, trčila tri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli po vozišču iztekle tekočine.

Dimniški požar

Ob 20.13 je na Narplu v Krškem zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in odsvetovali nadaljnje kurjenje. Na kraju so bili prisotni gasilci PGD Krško.

Požari v naravi

Ob 14.33 so pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu goreli podrast, grmovje in drevesa. Požar na površini okoli 4 hektarje so pogasili gasilci PGD Črnomelj, Vranoviči, Petrova vas in Talčji Vrh. Zgorelo je tudi pet dreves, ki so jih gasilci požagali in pogasili.

Ob 15.34 sta v bližini naselja Hudo v občini Novo mesto goreli suha trava in podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence pogasili gorečo travo in podrast. Gorelo je na površini okoli 2,5 hektarja.

Ob 16.06 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in grmovje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence pogasili gorečo travo, podrast in grmovje na površini okoli enega hektarja.

Ob 16.35 je na Cesti krških žrtev v Krškem ob sprehajalni poti gorela vsebina kovinskega zabojnika za odpadke. Ogenj so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 20.08 so v Šmihelu v Novem mestu na brežini ob železniški progi gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 21.03 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Požar, ki je zajel suho travo, podrast in ostanke vejevja na površini okoli pet kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP MALI NERAJC, TP KZ DRAGATUŠ, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. NERAJC in TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI, izvod 2. GROBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS;

-od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje - delavnica Vavtar ter nodročju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro GG Maloprodaja, nizkonapetostno omrežje - Pečnik, Barbič.

M. K.