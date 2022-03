Cesta do Osrečja kmalu dovolj široka in prenovljena

23.3.2022 | 18:10

Cesta bo kmalu nared, uporabniki pa zadovoljni, da se bodo končno vozili po cesti, kot se šika. (foto: L. M.)

Osrečje pri Škocjanu - Med zadnje večje naložbe v obnovo cest v občini Škocjan sodi jeseni pričeta obnova skoraj dva kilometra ceste od regionalne ceste do Osrečja, vasi, ki je pomembna povezava do sosednje šmarješke občine.

Cesta je bila v slabem stanju in preozka, dve vozili sta se težko srečali, še zlasti, če je bil eden šolski avtobus. Zato so si krajani že dolgo želeli izboljšave. Izbranemu izvajalcu del, podjetju Asfalt Kovač, d. o. o. s podizvajalci, gredo dela dobro od rok in kot pove župan Jože Kapler, je bil zamenjal ustroj ceste, odvodnjavanje, razširitev na 4,5 metrov, ko se sredi marca odprejo asfaltne baze, pride na vrsto še asfaltiranje. Nato sledi urejanje bankin in uvozov. Naložba bo najkasneje v začetku aprila nared, stala pa bo okrog 350 tisoč evrov.

Župan pove, da so obenem obnovili še dobrega pol kilometra makadamskega in luknjastega dela poti od Breganc proti regionalni cesti Zbure, za kar bodo iz občinskega proračuna odšteli 150 tisočakov. Te obnove se bodo razveselili vsi udeleženci kolesarske dirke za Knobleharjev pokal.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

L. Markelj