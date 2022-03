Enega izmed obtoženih umora pri Grosupljem med fitnesom v priporu zadela možganska kap

23.3.2022 | 13:30

24-letnemu Marjanu Brajdiču – Maksiju je med fitnesom na Povšetovi počila žila in je pristal v umetni komi. (foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sojenju zoper Marjana Brajdiča, Mihaela Grma, Marjana Grma in Marka Belcla zaradi umora 77-letnega Slavka Knaflja, ki se je zgodil 18. marca lani, začasno izločili postopek zoper Brajdiča. Po poročanju medijev ga je v priporu 10. marca zadela možganska kap. Med pričami so bili v torek večinoma policisti.

Sodnica Maja Povhe je povedala, da se Brajdičevo zdravstveno stanje počasi izboljšuje, že konec tedna pa bi ga lahko odpustili iz bolnišnice.

Obtoženi vpletenost v umor zanikajo. Dokazano je, da je bil Marjan Grm tistega dne še do 12.30 na policiji v Ljubljani zaradi neke druge zadeve. Policistka Milena Kovačič je pričala, da so bili dogovorjeni, da ga potem s kolegom odpeljeta domov v Kočevje. Potem pa je nekam telefoniral in razložil, da ga bodo raje prišli iskat prijatelji, s katerimi namerava v Ljubljani po nakupih. Umor pa se je zgodil med 15. in 17. uro.

Zaslišali so tudi kriminalista Danila Berka, ki je bil zraven, ko je Brajdič pokazal, kam so s soobtoženimi odvrgli predmete, povezane s kaznivim dejanjem. Pokazal jim je mesto v reki Iščici, kjer so potem našli Knafljev telefon in jakno, v kateri so bili rokavice, dve črni kapi, tri podkape in naboj. Na njih so forenziki našli sledi Belcla in bratov Grm.

Pričal je tudi kriminalist Martin Drnovšek, ki je moral odgovarjati predvsem na vprašanja, ali je eden od dveh policistov, ki sta prišla na kraj tragedije, res najprej fotografiral zvezano žrtev in šele nato reševalcem dovolil, da ji nudijo prvo pomoč. Drnovšek je v preteklosti to potrdil, zdaj pa je pojasnil, da fotografiranje ni bilo opravljeno pred nudenjem prve pomoči in da naj bi vzelo zgolj 16 sekund. Zagovornik Andrej Gerlovič ga je sicer opozoril, da je policist v sodni preiskavi sam priznal, da nudenja prve pomoči ni dovolil, dokler oškodovanca ne poslika zvezanega ter da je to potrdila tudi reševalka, poročajo mediji.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl.

STA; M. K.