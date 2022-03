Močno opit trčil in pobegnil, ko so ga našli, je potreboval reševalce

23.3.2022 | 11:30

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili policisti PPP Novo mesto obveščeni, da je na območju Slovenske vasi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in pobegnil s kraja nesreče. Ugotovili so, da je voznik trčil v ograjo in prometno signalizacijo, ki jo je prav tako poškodoval. Pobeglega voznika so izsledili na domu. Zaradi močne opitosti in zdravstvenih težav so poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Odredili so strokovni pregled zaradi ugotavljanja psihofizičnega stanja in bodo po prejemu rezultatov zoper moškega zaradi kršitev uvedli hitri postopek.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Okoli 20.30 so policisti PP Šentjernej med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Na avtu je imel nameščeni različni registrski tablici, ki sta ukradeni. 40-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,77 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi tatvine.

Kršitelja pridržali

Policisti PP Krško so okoli 17. ure posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na Kolodvorski ulici, kjer je pijan moški vpil nad žensko in jo žalil. 38-letni kršitelj ni upošteval ukazov policistov in je s kršitvijo nadaljeval, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Drzna tatvina

Na dvorišče stanovanjske hiše na Stražnjem vrhu na območju PP Črnomelj so se okoli 11. ure pripeljali neznanci. S pretvezo, da si ogledujejo lokacije za postavitev drogov električne napeljave, so iz hiše zvabili oškodovanca. Eden izmed storilcev je v tem času vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar in dve pištoli. Okoliščine tatvine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Podgračenem izsledili in prijeli državljana Pakistana in državljana Afganistana. Policijski postopek s tujcem, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, še ni zaključen.

M. K.