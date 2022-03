Včeraj 3325 okužb; v SB Novo mesto spet dovoljeni obiski

23.3.2022 | 12:20

SB Novo mesto (foto: arhiv DL)

V torek so v Sloveniji ob 1648 PCR-testih in 12.679 hitrih antigenskih testih potrdili 3325 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 140 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 39. Umrle so tri osebe.

Zaradi covida-19 je hospitaliziranih devet bolnikov manj kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo dva bolnika manj kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 346 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19. To je devet manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 53, dva manj kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno pri nas 36.282 aktivnih primerov okužbe, kar je 1253 več kot dan prej. Dnevno potrjenih okužb je bilo v torek 1610 manj kot dan prej.

Še naprej se povečuje tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 2870, dan prej pa je bilo nižje za 65. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 1713, dan prej je bilo 1657.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.446 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.816.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 287 (včeraj 297) covidnih bolnikov, od katerih jih je 55 (včeraj 56) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Tudi po podatkih sledilnika so umrlli trije bolniki.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 31 covidnih bolnikov, včeraj 33, 18 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo tri covidne bolnike, tako kot včeraj.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 59, Črnomelj 32, Kočevje 23, Ribnica 21, Trebnje 17, Šentjernej 16, Straža 15, Mirna Peč 12, Metlika 10, Škocjan in Semič 7, Mirna in Žužemberk 6, Šmarješke Toplice in Mokronog Trebelno 5, Dolenjske Toplice 3

Posavje - Brežice 37, Krško 35, Sevnica 34, Radeče 7, Kostanjevica na Krki 2, Bistrica ob Sotli 1

Preklic omejitve obiskov v novomeški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Novo mesto glede na izboljšanje epidemične slike in ob sproščanju ukrepov za obvladovanje covida-19 z današnjim dnem preklicujejo omejitev obiskov pri hospitaliziranih bolnikih.

Obisk ene zdrave osebe do 15 minut na dan je dovoljen vsak dan med 15. in 16. uro, obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj in na vhodu v bolnišnico izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska je treba nositi zaščitno masko ter si ob prihodu in odhodu razkužiti roke.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku, v nasportnem primeru se obiski lahko spet omejijo, so še sporočili iz novomeške bolnišnice

M. K.