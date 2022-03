Gen-I ponovno s poslovodstvom s polnimi pooblastili

Krško - Sklep o sodnem imenovanju začasnega poslovodstva Gen-I je postal pravnomočen, družba pa je tako po štirih mesecih brez uprave dobila novo poslovodstvo s polnimi pooblastili. Za največ eno leto jo bo vodil predsednik uprave Igor Koprivnikar, člani pa so Dejan Paravan, Andrej Šajn in Primož Stropnik, so danes sporočili iz Gen-I.

Okrožno sodišče v Krškem je februarja sodno imenovalo poslovodstvo Gen-I, a je bila za prevzem funkcije potrebna pravnomočnost sklepa sodišča. To se je zgodilo 18. marca. Sodno imenovanje nove uprave Gen-I velja za največ eno leto oz. do imenovanja poslovodstva za poln petletni mandat na skupščini družbenikov.

Družbenika - Gen Energija in Gen-EL - se sicer doslej nista uspela poenotiti glede nove uprave Gen-I. Kot je znano, je tretji petletni mandat prejšnji upravi z Robertom Golobom na čelu potekel 11. novembra lani, novega mandata pa Golobova ekipa ni dobila. Od takrat so družbo vodili pooblaščenci.

Kot je danes navedel Koprivnikar - v Gen-I je zaposlen vse od ustanovitve družbe, tri petletne mandate pa je zasedal mesto člana uprave -, je primerna kontinuiteta vodstva Gen-I, ki jo je v svoji odločitvi o začasnem imenovanju poslovodstva prepoznalo tudi sodišče, pomemben korak in hkrati zaveza k nadaljnjemu uspešnemu uresničevanju zastavljenih poslovnih ciljev in vizije razogljičenja, za katero imajo, kot je poudaril, pripravljen tudi jasen strateški razvojni načrt.

Po rekordnem letu 2021, v katerem je skupina Gen-I po nerevidiranih podatkih realizirala več kot 70 milijonov evrov čistega dobička in dosegla donos na kapital nad 50 odstotkov, skupina tudi letos posluje odlično, zagotavljajo v Gen-I. Obdobje do konca februarja je zaključila nad načrtovanimi rezultati, saj je z dobičkom iz poslovanja v višini 13,37 milijona evrov in čistega dobička v višini 10,52 milijona evrov že presegla načrtovane rezultate za obdobje do konca prvega polletja.

V Gen-I ob tem poudarjajo, da čisti dvomesečni dobiček v višini 10,52 milijona evrov tudi močno presega realizacijo primerljivega obdobja v rekordnem letu 2021.

Ob negotovih geopolitičnih in tržnih razmerah, ki se bodo, kot kaže, še nadaljevale, v skupini Gen-I sicer ne beležijo opaznejšega neposrednega vpliva vojnih razmer v Ukrajini na poslovanje, zaznavajo pa izrazit posredni vpliv na aktualne tržne razmere in energetske borze, kjer so cene, še posebej pa njihova volatilnost, izjemno visoke. To zahteva hitro prilagajanje delovanja in izredno skrbnost glede aktivnosti trgovanja na veleprodajnih trgih, predvsem upoštevanje povišanih kreditnih in likvidnostnih tveganj, so izpostavili.

"Kljub vztrajanju visokih cen energentov na mednarodnih trgih Gen-I za svoje obstoječe gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bo dražil električne energije in zemeljskega plina vse do poletja in bo naredil vse potrebno za nemoteno dobavo tudi v teh negotovih časih," so še zatrdili v Gen-I.

