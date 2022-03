Revoz spet stoji, še naprej ga hromi pomanjkanje sestavnih delov; Pungeršič: Možno je vse

23.3.2022 | 16:40

Slavko Pungeršič (foto: arhiv DL)

Novo mesto - V avtomobilski tovarni Revoz so morali zaradi neredne dobave elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova vozila, v začetku tedna vnovič zaustaviti proizvodnjo. Nadaljevali jo bodo prihodnji teden, za omenjeno težavo pa skušajo v tej novomeški tovarni najti dolgoročne rešitve, je povedal Revozov sindikalist Slavko Pungeršič.

Pri tem so odprte vse možnosti. Drugih informacij sicer nimajo, proizvodnjo pa lahko zaradi nerednih dobav vnaprej načrtujejo le za približno dva tedna, je dodal Pungeršič.

Glede bojazni, da bi se v Renaultovem vodstvu odločili za najslabšo možno rešitev, pa je še dejal, da so možne oz. odprte vse rešitve.

Zaradi krčenja proizvodnje so bili sicer v Revozu primorani v začetku meseca preiti na zgolj eno proizvodno izmeno, prilagodili pa bodo tudi število zaposlenih. Odpustiti nameravajo približno 450 ljudi.

"Glede obetov za prihodnost ne moremo dati nobenih konkretnih informacij, saj je trenutna situacija zelo negotova predvsem zaradi oskrbe s polprevodniki in globalnega prestrukturiranja avtomobilske industrije," so sporočili iz Revoza.

Glede aktualnih razmer so še zapisali, da se avtomobilska Skupina Renault in z njo tudi Revoz še vedno soočata z velikimi težavami na področju oskrbe z elektronskimi deli. Poslovanje je zaradi tega oteženo, veliko pa je prilagajanj in sprememb proizvodnih načrtov.

STA; M. K.