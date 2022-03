FOTO: Vozil prehitro in ogrozil življenje nič krivega voznika

23.3.2022 | 18:50

Huda nesreča v Zagradcu (foto: Gasilski center PGD Stična)

In še slika nesreče z FB profila PKD

Včeraj, okoli 18.30, se je v Zagradcu, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Okoliščine so pojasnili na PU Ljubljana, kjer so ugotovili, da je voznik vozil iz smeri Marinče vasi proti Bregu, ko je v nepreglednem ovinku zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotno smerno vozišče v času, ko sta iz nasprotne smeri pripeljala dva voznika osebnih vozil. Povzročitelj je najprej trčil v betonsko ograjo na levi strani, nato v prvega voznika, takoj zatem pa še v voznico za njim. V nesreči sta se povzročitelj in nič krivi voznik prvega atomobila huje poškodovala, vendar njuno življenje ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Na AC trčila osebno in tovorno vozilo

Danes ob 11.49 sta na avtocesti pri Obrežju, občina Brežice, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so kraj zavarovali odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Požari v naravi

Ob 13.49 sta pri naselju Podreber, občina Semič, gorela suha trava in kup lesenih odpadkov. Gasilci PGD Štrekljevec in Gradnik so pogasili požar na površini okoli 1200 kvadratnih metrov.

Ob 14.00 so pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorele suhe veje in podrast. Gasilci PGD Črnomelj in PGD Vranoviči so pogasili požar na površini okoli treh hektarjev.

Ob 14.05 je v ulici Muhaber v Novem mestu gorela suha trava v bližini stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 14.19 je v Klenoviku, občina Škocjan, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Škocjan in Zagrad so pogasili požar na površini okoli dveh hektarjev.

Ob 14.20 je pri ulici Pot v gaj v Novem mestu gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel/Novo mesto so pogasili več kupov suhih vej na skupni površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 15.09 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, goreli odvrženi odpadki. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.38 sta ob cesti Novo mesto-Metlika, pri Koroški vasi, gorela suha trava in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

