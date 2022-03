Združeni kmetijski zadrugi Trebnje in Krka lani s pozitivno ničlo

Direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič (foto: Lapego)

Trebnje/Novo mesto - Kmetijska zadruga KZ Trebnje-Krka, ki se po lanski združitvi KZ Trebnje in novomeške KZ Krka uvršča med največje v državi, je imela lani nekaj manj kot 72 milijonov evrov prihodka oz. skoraj 39 odstotkov več od predlanskega prihodka KZ Trebnje in šest odstotkov več od načrtovanega prihodka združenih zadrug. Lani je poslovala s pozitivno ničlo. Poslovne rezultate so predstavili na nedavni novinarski konferenci, na kateri so povabili na letošnji Gregorjev sejem. Ta bo konec tedna pri novomeški Supernovi.

Dobiček združene zadruge pred obdavčitvijo je dosegel nekaj več kot 550.000 evrov, je povedal njen direktor Stanko Tomšič.

Lani so odkupili nekaj več kot 46 milijonov litrov mleka, nekaj več ko 10.000 glav goveda, 70 ton zelenjave in 12 ton oglja. Odkupili so tudi 700 ton suhe in 500 sveže koruze ter jo kot storitev posušili 800 ton. Na lastni žagi so predelali nekaj manj kot 5000 kubičnih metrov hlodovine.

Glede načrtov je Tomšič napovedal, da svojih zadružnih trgovinah letos pričakujejo pet do sedemodstotno rast prodaje, zaživela pa naj bi tudi spletna trgovina.

Odkupiti nameravajo 9650 glav goveda, 46 milijonov litrov mleka, približno 700 ton zelenjave, 1000 ton suhe in 700 ton sveže koruze ter 5000 kubičnih metrov hlodovine. Skupaj načrtujejo 75 milijonov evrov prihodka in 350.000 evrov dobička pred obdavčitvijo. Tako s proizvajalci kot z izdelki pa želijo okrepiti lastno blagovno znamko Dobrote s kmetije.

Sicer pa bo KZ Trebnje-Krka, ki letos obeležuje 60-letnico delovanja, še naprej sledila viziji razvoja do leta 2024, ki v ospredje postavlja pospeševanje gospodarskih koristi svojih članov, je še dejal Tomšič.

Predsednik zadruge Anton Strah, ki je ocenil, da je bila lanska pripojitev KZ Krka prava odločitev, saj da bi ta brez pripojitve pristala v stečaju, je dodal, da združeni zadrugi z nekaj več kot 950 člani in nekaj več kot 230 zaposlenimi na državni ravni pripada približno desetina v zadružništvu doseženega deleža.

V občinah Trebnje, Mirna, Litija, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Žužemberk, Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Straža, Semič in Črnomelj ima skupaj 17 tehničnih in 14 živilskih trgovin, sedem barov in restavracijo, pa tudi žago in bencinsko črpalko.

KZ Trebnje-Krka je bila lani pobudnik in soustanoviteljica združenja K10 plus, ki združuje kmetijske in gozdarske zadruge, sicer članice Zadružne zveze Slovenije, ki želijo skupaj nastopati na nabavnih trgih, s čimer bi družinske kmetije in zadruge postale konkurenčnejše, je še menil Strah.

Gregorjev sejem pred Supernovo

Trebanjski in novomeški zadružniki sicer po dveletnem covidnem premoru, kot omenjeno, konec tedna pripravljajo tradicionalni, 26. Gregorjev sejem kmetijske opreme, vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva, na katerem pričakujejo skupaj 15.000 obiskovalcev in več kot 150 razstavljavcev. Sejem bo potekal na ravnini pri novomeškem nakupovalnem središču pod Trško goro.

