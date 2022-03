Varno kuhanje na plin

24.3.2022 | 10:00

Tudi najboljši chefi prisegajo na kuhanje s plinskimi jeklenkami (UNP). Ne pozabimo na ustrezno rokovanje in hrambo.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) v plin­skih jeklenkah je najbolj optimalen vir za kuhanje, ki je najbolj dostopen milijonom ljudi po vsem svetu. Nepo­grešljiv je v profesionalnih kuhinjah in tudi v vsakdanji uporabi doma, saj ponuja možnost hitrega reguliranja temperature ter je zelo priročen gle­de načinov uporabe. Ob prednostih kuhanja na plin lahko pride tudi do neprijetnih dogodkov, najpogosteje zaradi neustrezne hrambe ali uporabe plinskih jeklenk.

Katera plinska jeklenka je varna

V primeru nesreč v medijih pogosto zasledimo neustrezne izjave, kot na primer, da jeklenka eksplodirala. Treba je razumeti, da sama jeklenka nikoli ne eksplodira. Vzrok za eksplozijo sta puščanje plina v zaprtem prostoru ter iskra ali drugi vir toplote. Poleg nakupa varne jeklenke je pomembno tudi ustrezno rokovanje z njo. Na trgu se pojavljajo tudi jeklenke iz »črnih« polnilnic, ki ponujajo pogosto neustrezno pregledane in polnjene jeklenke. V izogib tveganjem nakup plina vedno opravite pri pooblaščenem prodajalcu plina, kot so Butan plin, Istrabenz plini, Plinarna Maribor, INA Slovenija, Kurivo, BS Petrol itd. Jeklenke različnih proizvajalcev se na zunaj razlikujejo po barvi (zelena, modra, siva in rumena), sicer pa vsi dobavitelji zagotavljajo, da so ustrezno polnjene z natanko predpisano količina plina in so pred, med in po polnjenju ustrezno pregledane ter testirane.

Ne pozabimo na zamenjavo tesnila in cevi

Ob vsaki menjavi plinske jeklenke ne pozabite zamenjati tesnila. Cev in regulator je priporočljivo menjati na 5 let. Z regulatorjem tlaka plina – okrogli člen, ki se privije na jeklenko – reduciramo ter vzdržujemo enakomeren tlak plina na plinskih napravah. Po menjavi ne pozabite preveriti tesnosti plinske napeljave s pomočjo milnice.

KAKO PO MENJAVI JEKLENKE ENOSTAVNO PREVERIMO, DA JEKLENKA NE PUŠČA?

Uporabimo milnico (detergent, nekaj vode, spenimo na gobici) ali pršilo za pre­verjanje tesnosti. Milnico stisnemo ali napršimo na območju spoja regulatorja in matice jeklenke. Če se NE pojavijo mehurčki, so vsi spoji ustrezno pritrjeni.

Kako ravnamo, če opazimo puščanje plina na jeklenki?

Osnovno pravilo pri nameščanju nove plinske jeklenke je, da pred uporabo nujno preverite, da ne pušča na varih ali ventilu. To najlažje opravite z milnico. Če ugo­tovite nepravilnost na plinski jeklenki, jo takoj odnesete na prosto in pokličete distributerja. Če je plinska jeklenka v prostoru, kjer zaznate značilen vonj po pli­nu, morate najprej preprečiti kakršno koli možnost iskre. To pomeni, da morate takoj poskrbeti za varen izklop električne napetosti v hiši in preprečiti nastanek statične elektrike. Na ta način preprečite možnost eksplozije plina v prostoru. Zaprete ventil na plinski jeklenki, jo odnesete na prosto ter pokličete 112.

Tomaž Vilfan in Dejan Jurkovič, predsednika komisij za nevarne snovi in preventivo pri GZS



