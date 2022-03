Ni oddiha za gasilce

24.3.2022 | 07:00

Eno od včerajšnjih gašenj v Novem mestu (foto: PGD Šmihel)

Minulo noč ob 1.11 so v naselju Lončarjev Dol, občina Sevnica, v bližini stanovanjske hiše gorele ciprese. Gasilci PGD Sevnica so požar, katerega je že pred njihovim prihodom omejil lastnik, pogasili.

Ob 17.42 je na Mokrem Potoku pri Kočevski reki, občina Kočevje, gorela suha trava. Gasilci PGD Kočevska reka, Kočevje in Morava so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 18.04 so pri naselju Hrib, občina Črnomelj, goreli suha trava, podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so omejili in pogasili gasilci PGD Sinji vrh.

Ob 20.00 sta v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli pet kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 22.38 so v bližini ulice Pot v gaj v Novem mestu goreli suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so omejili in pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu S.O. ZADRUŽNA CESTA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, TP MIHOVEC, TP POD MIHOVCEM;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KONEC PRI PODGRADU, izvod 1. PROTI PODGRADU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE JENIČ 2001.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, na izvodu GORENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.