Novomeščanke boljše od oslabljene ekipe Zagorja

24.3.2022 | 07:30

Foto: FB ŽRK Krka

Stopiče - V sredo so Novomeščanke in Zagorjanke odigrale zaostali obračun 12. kroga modre skupine 1. ženske rokometne lige. Zmaga je na koncu ostala doma.

Novomeščanke so na domačem parketu hitro prevzele niti igre v svoje roke in se otresle odpora oslabljene ekipe Zagorja. Po prvi polovici so imele pet golov prednosti, v nadaljevanju pa še stopile na plin in slavile zmago s 34:21.

Pestro bo tudi v petek. Na tretjem dvoboju v tednu dni bodo rokometašice Zagorja gostovale v Litiji, obračun pa čaka tudi dve ekipi zelene skupine. Zasedba Zvezde Logatca se bo odpravila v Kranj.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 12. KROG:

sreda, 23. marca:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : RŽK ZAGORJE 34:21 (18:13)

Novak 7 (2), Udovč 6; Deljič 7, Nikolič 6.

STATISTIKA

Novomeščanke so na domačem parketu hitro prevzele pobudo. Po desetih minutah igre so vodile za pet golov (7:2), v nadaljevanju pa kljub nekaj vzponom in padcem prednost ohranile do konca prvega dela tekme. Semafor je ob polčasu kazal 18:13 v korist izbrank Gašperja Kovača. V drugem delu je utrujenost rokometašic Zagorja, ki so igrale drugo tekmo v 24 urah, prišla še bolj do izraza. Gostje so uspele doseči osem golov, gostiteljice pa so bile bolj razpoložene. V 46. minuti so povedle za deset, do konca pa presenečenja niso pustile.

Najbolj razpoloženi strelki z obeh strani sta zabili sedemkrat. Erin Novak za Novomeščanke, Tijana Deljič pa za Zagorjanke.

Krkašice so tako redni del sezone končale na 4. mestu, sedaj pa čakajo na razplet preostalih zaostalih tekem in svoje nasprotnice v kvalifikacijah za uvrstitev med štiri najboljše ekipe v državi. Pomerile se bodo s 5. uvrščeno ekipo prvenstva.

IZJAVI PO TEKMI

Deja Udovč, rokometašica Krke: "Uspešno smo zaključile še zaostalo tekmo z Zagorjankami. V obrambi smo se borile in tako hitro prišle do lepega vodstva. V napadu nam je nekaj težav povzročala nasprotna vratarka, Katarina Džambo."

Saša Golavšek, rokometašica Zagorja: "Poznala se je utrujenost s torkove tekme. Prišle pa smo tudi z oslabljeno ekipo, a borile smo se do zadnjega piska."

Še sledi:

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 16. KROG

petek, 25. marca, ob 19.45:

ŽRD LITIJA : RŽK ZAGORJE

15. KROG

ponedeljek, 28. marca, ob 17.45:

RK KRIM MERCATOR : ŽRD LITIJA

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, ZELENA SKUPINA, 12. KROG

petek, 25. marca, ob 18.00:

RK SAVA KRANJ : RK ZVEZDA LOGATEC

* Izid, zaostala tekma 12. kroga:

- modra skupina:

- sreda, 23. marec:

Krka - Zagorje 34:21 (18:13)

- lestvica:

1. Krim Mercator 17 17 0 0 681:360 34

2. Mlinotest Ajdovščina 18 14 2 2 541:452 30

3. Z'dežele 18 14 1 3 527:392 29

4. Krka 18 12 1 5 514:486 25

5. Zagorje 17 6 1 10 373:490 13

6. Ptuj 18 5 1 12 456:533 11

7. Litija 16 5 1 10 397:437 11

8. Velenje 18 4 1 13 442:546 9

9. Trgo ABC Izola 18 4 0 14 378:497 8

10. Zelene doline Žalec 18 2 2 14 450:566 6

- zelena skupina:

- lestvica:

1. Koper 15 13 0 2 392:338 26

2. Olimpija 14 9 1 4 414:386 19

3. Logatec 14 5 4 5 332:331 14

4. Sava Kranj 14 5 2 7 367:406 12

5. Vrhnika 15 5 2 8 399:406 12

6. Branik 14 1 1 12 335:372 3

RZS; M. K.