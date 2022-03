Visoka zmaga Krke v Ljubljani

24.3.2022 | 08:00

Foto: KK Nutrispoint Ilirija

Ljubljana - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Nutrispoint Ilirijo s 96:72 (25:20, 52:40, 75:55).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 50, sodniki: Vučković (Maribor), Španič (Postojna), E. Javor (Ljubljana).

* Nutrispoint Ilirija: Kruzynski 3, Cerkvenik 11 (3:4), Pelko 2, Pajić 9, Milašinović 11, Jurkovič 11 (2:4), Bačvič 3, Ciani 16 (6:8), Vončina 6 (2:2).

* Krka: Stergar 11 (3:4), Stipčević 15 (3:3), Špan 2, Stavrov 7, Kosi 8, Škedelj 11 (0:1), L. Lapornik 12, M. Lapornik 14, Macura 12, Klobučar 2, Thomas 2.

* Prosti meti: Nutrispoint Ilirija 13:18, Krka 6:8.

* Met za tri točke: Nutrispoint Ilirija 9:29 (Milašinović 3, Cerkvenik 2, Pajić, Bačvić, Kruzynski Jurkovič), Krka 14:33 (M. Lapornik 4, L. Lapornik 4, Stergar 2, Stipčević 2, Stavrov, Škedelj).

* Osebne napake: Nutrispoint Ilirija 17, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Nutrispointa Ilirije so izgubili tudi tretjo tekmo v ligi Nova KBM za prvaka, Krka, za katero je bila to četrti obračun v drugem delu, pa je vknjižila drugo zmago in se povzpela na 50-odstotni izkupiček.

Novomeščani so na poti do uspeha uveljavili svojo kakovost in izkušnje ter že v prvem polčasu rešili večino vprašanj o zmagovalcu. Na veliki odmor so odšli z dvanajstimi točkami prednosti, ki so jih v nadaljevanju suvereno zadržali in nadgradili.

Pri Krki, ki je zadela 14 trojk in imela 28 podaj, se je vseh enajst igralcev, ki so stopili na parket, vpisalo med strelce. Leon Stergar se je približal trojnemu dvojčku (11 točk, 11 skokov, 8 podaj), največ točk je dosegel Rok Stipčević (15), Luka in Miha Lapornik sta vsak zadela po štiri trojke, Jurij Macura (12 točk, 8 skokov) pa je imel najvišji +/- 31.

V domači vrsti je Saša Ciani zbral 16 točk in 9 skokov, Miha Cerkvenik pa je imel 11 točk in 10 skokov.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Odigrali smo zavzeto in zbrano. Zahvaljujem se fantom za zelo pomembno zmago. Na to sem opozarjal že v najavi, da gre za zelo pomembno tekmo. Danes so na gostovanju prikazali več kot solidno igro.«

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM za prvaka dve zmagi in dva poraza, v naslednji tekmi pa bodo v četrtek, 31. 1., gostili Podčetrtek. Pred tem jih v ponedeljek, 28. 3., čaka gostovanje pri aktualnemu prvaku Lige ABA Crveni zvezdi.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović