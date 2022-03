FOTO: Trebanjci pustili srce na igrišču, a se jim ni izšlo

24.3.2022 | 08:35

Od prve minute naprej smo spremljali ogorčen boj za vsako žogo.

Matic Suholežnik v primežu trebanjske obrambe

Marko Kotar je ob koncu prvega polčasa potreboval zdravniško pomoč, da so mu oskrbeli rano na licu.

Trebnje - V Trebnjem je bil sinoči pravi rokometni praznik. Dvorana osnovne šole je bila nabito polna do zadnjega kotička, gledalci pa so spremljali izjemen derbi vodilnih ekip državnega prvenstva, ki sta se udarili za polfinalno vstopnico pokalnega tekmovanja in uvrstitev na zaključni turnir. Trebanjci, ki so vodili s 23:20, so na koncu izgubili, v izdihljajih tekme je bil Tim Cokan natančen pri izvajanju sedemmetrovke in postavil končni izid 24:23.

Derbi je upravičil vsa pričakovanja. Od prve minute naprej smo spremljali ogorčen in trd boj za vsako žogo, za izjemno vzdušje v dvorani so poskrbeli še navijači obeh moštev. V prvem polčasu sta sodnika pokazala kar dva rdeča kartona, pri domačih ga je prejel Vid Miklavec, pri gostih pa Matic Suholežnik, ki je ob koncu prvega dela trčil z domačim organizatorjem Markom Kotarjem. Slednji je obležal na tleh, tekla mu je tudi kri z obraza.

Zdravstvena ekipa ga je uspela "zakrpati" in Kotar, ki je odlično povezoval niti igre Trima, se je vrnil v drugem polčasu. Domači so po zadetku Lovra Viščka v 35. minuti povedli s 23:20, nato pa se jim je ustavilo, kar so Celjani izkoristili in z delnim izidom 4:0 prišli do zmage.

»Na koncu smo bili za en gol prekratki. Čestitke celotni ekipi za pravi boj. Na koncu se nam žal ni izšlo. V pokalnem tekmovanju odloča ena tekma, a vse misli zdaj usmerjamo v domače prvenstvo. Že v soboto gremo po zmago nad Koprčani na domačem parketu,« je po tekmi povedal vratar Trebanjcev Aljoša Čudič, ki je z izjemnimi obrambami v obup spravljal gostujoče igralce.

Marko Kotar, ki je na parketu pustil srce, proti koncu tekme si je nekoliko zvil še gleženj, zato ekipi ni mogel pomagati v samem zaključku, se je zahvalil navijačem za izjemno vzdušje: »V končnici smo žal naredi preveč napak v napadu, nismo bili zbrani, malo smo bili tudi utrujeni. Ni se izšlo po naših načrtih, gremo naprej.«

Na zaključni turnir pokala, ki bo 14. in 15. maja (prireditelj še ni znan), so se že v torek uvrstili državni prvaki iz Velenja, ki so v gosteh premagali SVIŠ Ivančno Gorico z 32:25. Na zaključnem turnirju bodo igrali tudi rokometaši Dobove, ki so včeraj z 22:19 ugnali novomeško Krko, ekipa Urbanscape Loka pa je bila z 32:24 boljša od Ljubljane.

Besedilo in fotografije: R. N.

