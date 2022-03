Krkaši brez zaključnega turnirja pokala Slovenije, tja gre Dobova

24.3.2022 | 08:25

Foto: MRK Krka

Novo mesto - Rokometaši Krke so v dvorani Marof sinoči odigrali četrtfinalno tekmo za pokal Slovenije, gostili so ekipo RK Dobova. Po izjemni končnici so si napredovanje na zaključni turnir četverice priigrali Dobovčani, ki so na koncu slavili s 19:22 (10:13).

Statistika:

MRK KRKA: Rauh, Nosan, Brajer (9 obramb), Bradeško 1, Avsec, Majstorović, Grojzdek 1, Ernestl 3 (3), Knavs 4, Klemenčič, Vukić 3, Lončar 2, Emeršič, Kukman 3 (2), Windischer, Matko 2,

RK DOBOVA: Husejnović, Blaževič (12 obramb), Glogovšek, Šafranko 2, Abramović, Dragan 2, Luzar, Kučič, Rantah 6, Šukić 7, Kamnikar 1, Mlakar 3 (1), Ferenčak, Kozolić, Mijušković, Nešič 1,

Sedemmetrovke: MRK KRKA 6 (5), RK DOBOVA 3 (1)

Izključitve: MRK KRKA 6 minut, RK DOBOVA 8 minut

Rdeči kartoni: MRK KRKA 1

Tekma, ki si jo je ogledalo veliko število ljubiteljev rokometa, se za domače rokometaše ni začela po željah. Do 13. minute prvega dela so s prvoligaško ekipo Dobove krkaši še držali stik, potem pa so gostje zagospodarili na igrišču in si nekaj minut kasneje priigrali prvo vidnejšo prednost treh zadetkov (4:7). Igra Krke je bila zavoljo številnih tehničnih napak in slabše realizacije kaznovana s strani gostov, ki so prednost treh zadetkov uspeli zadržati vse do glavnega odmora. V drugem delu se varovanci trenerja Mirka Skoka niso uspeli približati Dobovčanom, ki so prednost iz prvega dela še oplemenitili in v 33. minuti vodili za pet zadetkov (11:16), kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi. Novomeščani so se po odličnih obrambah vratarja Blaža Brajerja v končnici povsem vrnili v igro, zaostanek petih zadetkov izničili, a do vodstva niso prišli. Sledila je dramatična končnica, kjer so imeli več sreče gostje, ki so na koncu zmagali za tri gole, bilo je 19:22.

Izjavi po tekmi:

Blaž Ernestl, igralec MRK Krka: ''Smo razočarani, razumljivo, saj smo imeli veliko priložnost, da se uvrstimo na ta zaključni turnir. Za nas bi bila to lepa nagrada za to sezone. Dobova je bila boljša, vse čestitke, mi pa naprej k našim prvotnim ciljem, uvrstitvi v prvo ligo.''

Nik Rantah, igralec RK Dobova: ''Vedeli smo, da je Krka zelo dobra ekipa. Po kvaliteti sigurno prvoligaška. Na njih smo se pripravljali tako, kot bi se recimo na vodilne prvoligaške ekipe. Tudi publika je bila v dvorani Marof res neverjetna in vessel sem, da nam je uspelo priti na zakjljučni turnir in da tudi tam dokažemo, da uvrstitev tja ni zgolj naključje.''

M. K.

