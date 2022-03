Komaj ukrotili voznika s skoraj štirimi promili alkohola

24.3.2022 | 10:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 194 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Metliki in Krškem so kršiteljema cestno prometnih predpisov zasegli osebni avtomobil in tovorno vozilo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali tatvine. Posredovali so zaradi požarov in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti.

Pridržali voznika s 3,6 promila alkohola

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti PP Krško okoli 18.30 ure zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Kršitelj, ki je med vijuganjem uporabljal tudi mobilni telefon, znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo peljal naprej. Ustavili in kontrolirali so ga pri Smedniku. Med postopkom so ugotovili, da gre za 29-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,71 miligrama alkohola (3,6 g/kg). Tehnično neizpravno vozilo so mu zasegeli in pridržali voznika, ki je nameraval kljub prepovedi vožnjo nadaljevati z drugim vozilom. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Lažje poškodovan voznik

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje. 36-letni voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak je trčil v tovorno vozilo. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Maraton nadzora hitrosti

Danes do 18. ure policisti na okoli 600 lokacijah po vsej državi izvajajo maraton nadzora hitrosti. O tem smo že poročali in tudi objavili, na katerih lokacijah merijo hitrost.

82-letniku zasegli tovorno vozilo

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v naselju Grm pri Podzemlju ustavili voznika tovornega vozila Mercedes atego. 82-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozil, zato so tovorno vozilo zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju Doblič (PP Črnomelj) izsledili in prijeli deset državljanov Nigerije, tri državljane Gane, dva državljana Kameruna in dva državljana Sierra Leone. Na območju Jesenic (PP Brežice) so prijeli šest državljanov Gambije, dva državljana Senegala in državljana Malija. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.