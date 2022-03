O trendih avtodomarstva in idejah za njegov razvoj

24.3.2022 | 11:20

MPZA SLO na sejmu Alpe Adria, okrogla miza (fotografije: L. Bucinel, Občina Mirna)

V okviru dogajanja na prvem dnevu letošnjega sejma Alpe Adria je bila tudi okrogla miza o trendih avtodomarstva in priložnostih, ki jih ponuja ta segment turizma v Sloveniji in tujini. Slovenija je lepa in za njeno promocijo lahko veliko naredi predvsem tisti, ki o njenih lepotah pripoveduje ostalim popotnikom, s katerimi se srečuje na svojih poteh, sporočajo iz projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

Vodja projekta in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je povedal, da je bila pobuda o urejanju lokacij za postanek predstavljena leta 2014. »Število občin v mreži se vsako leto malo spreminja, saj je mreža živ sistem, v katerega vstopamo z različnimi pričakovanji. Nekatere občine, ki kljub želji niso uspele urediti lokacije za postanek avtodoma, so se letos odločile, da se nam pridružijo spet malo kasneje. Pomembno je predvsem to, da smo del mreže vsi, ki se zavedamo, da je popotnik z avtodomom dobrodošel gost. Seveda pa mu moramo ponuditi tudi dovolj priložnosti za doživetja, ki ga bodo spodbujale k raziskovanju in ponovnemu vračanju v naše lokalne skupnosti.«

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji pri promociji Slovenije kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije sodeluje s kampi, Slovensko turistično organizacijo, proizvajalci in drugimi deležniki, s katerimi se skupaj trudijo, da Slovenijo vse bolj prepoznavajo tako domači kot tuji obiskovalci.

Na včerajšnjem dogodku je Roman Bauer, lastnik blagovne znamke Mein Platz, predstavil trende v avtodomarstvu v Nemčiji, pri čemer je poudaril, da je covid-19 povečal zanimanje za nakup avtodomov spomladi in jeseni, ko pa so se pojavile težave z dobavo elektronskih sestavnih delov, zaradi katerih so se podaljšale čakalne dobe za izdelavo počitniških vozil, se je število prodanih avtodomov ustalilo. Situacija v Ukrajini pa bi lahko letos vplivala na avtodomarski turizem predvsem zaradi možnega povišanja cen energentov, medtem ko vprašanje varnosti trenutno še ni tako pereče.

Tomo Ilijaš iz podjetja Arctur je obiskovalcem predstavil idejo platforme Turizem 4.0, s pomočjo katere bi celoten proces prijave in vseh plačil storitev na posameznem postajališču za avtodome potekal izključno digitalno. Župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič pa je povedal, da je njihovo postajališče ob reki Krki dobro obiskano in da so se lokalni kmetje organizirali ter dostavljajo in prodajajo svoje izdelke.

Okroglo miza sta skupaj z MPZA SLO pripravila Gospodarsko razstavišče in Društvo turističnih novinarjev Slovenije, predsednik slednjega Drago Bulc je dogodek tudi povezoval. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se sicer na sejmu predstavlja v marmorni dvorani na razstavnem prostoru številka 7, kjer obiskovalci lahko prevzamejo brezplačno brošuro z več kot 150 lokacijami za postanek z avtodomom po Sloveniji, so že zapisali v MPZA SLO.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o MPZA SLO Dušan Skerbiš o MPZA SLO