Jedrska varnost in izredni dogodki: Rešitev je včasih stvar trenutnega navdiha

Krško, Kostanjevica na Krki, Novo mesto - Jedrska varnost je živa tema na našem območju vse od gradnje jedrske elektrarne v Krškem, vojna v Ukrajini je priostrila vprašanje o tem – Zakoni in zloženke kot pravila obnašanja – Gasilsko-reševalni center Novo mesto je skrbnik prikolice za dekontaminacijo – Kaj poskusiti, če imate nad seboj porušeno hišo

Jedrska varnost je živa tema na našem območju vse od gradnje jedrske elektrarne v Krškem (NEK). Vprašanja, povezano z njo, se nanašajo tudi na druge objekte z radioaktivnimi snovmi v Sloveniji in tujini, a tudi na druge objekte in predmete, npr. na letalnike, kakršen je pred kratkim strmoglavil v Zagrebu, ki bi lahko vsebovali radioaktivne snovi. Celotna tema je v vseh teh pogledih postala še dodatno aktualna z izbruhom vojne v Ukrajini.

Zlasti je pomembno, da prebivalci vedo, kako ravnati ob morebitni nesreči v NEK ali drugem radiološkem dogodku. Posebej so na to zaradi kraja elektrarne pozorni v Krškem in na širšem območju, ki bi bilo najbolj na udaru. Ob jedrski nesreči v NEK za območje krške občine načrtujejo med drugim med prvimi ukrepi zaklanjanje, zaužitje tablet kalijevega jodida in evakuacijo. Vrstni red ukrepov je lahko odvisen od stopnje nevarnosti in oddaljenosti kraja.

Gospodinjstvom v krški občini so dali zloženko Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče, ki je na voljo tudi na spletni strani NEK. Z zaklanjanjem, se pravi umikom v zgradbo, naj bi se po razlagi v zloženki zaščitili pred neposredno obsevanostjo in vdihavanjem radioaktivnih snovi. »Pojdimo v zidano ali drugo zgradbo in zaprimo okna ter vrata. Izklopimo ventilacijo in s priročnimi sredstvi zatesnimo druge zunanje odprtine. Če so otroci v šoli, bodo tam poskrbeli zanje. Uporabljajmo hrano in pijačo, ki je shranjena v zaprtem prostoru. Voda iz vodovoda je uporabna, če njena uporaba ni izrecno prepovedana. Hišne in domače živali spravimo v zaprte prostore. Poslušajmo obvestila Civilne zaščite,« piše tam.

Pomemben ukrep, ki ga predvidevajo načrti, je dekontaminacija. Med tistimi, ki so posebej poklicani za izvedbo tega postopka, je Gasilsko-reševalni center Novo mesto. »Gasilsko-reševalni center Novo mesto kot gasilska enota širšega pomena je v okviru sistema za zaščito in reševanje skrbnik prikolice za dekontaminacijo,« kot je povedal direktor –poveljnik tega centra Gregor Blažič, ki je tudi poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto. »V prikolici je vsa potrebna oprema za delovanje dekontaminacijske postaje, ki je potrebna za dekontaminacijo večjega števila prebivalcev. Dekontaminacijsko postajo sestavlja poseben napihljiv šotor, v katerem so tri linije za dekontaminacijo moških, žensk in poškodovanih oseb.« je pojasnil. Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini je to edina taka prikolica; v Sloveniji jih je sicer skupno šest. Kot je zamišljeno, bi prikolico uporabili za dekontaminacijo po evakuaciji po morebitnem radioaktivnem sevanju.

V okviru civilne zaščite načrtujejo tudi razdeljevanje tablet kalijevega jodida med prebivalce. Obstajajo zelo natančna navodila za delitev. »Tablete so na zalogi. Hranijo jih v ustreznih skladiščih in bi jih lahko razdelili zelo hitro. Gasilsko-reševalni center za svoje zaposlene ima tablete, lahko jih uporabimo takoj ob morebitnem radiološkem dogodku, da lahko takoj začnemo izvajati postopke, ki jih za take izredne dogodke predvidevajo državni, regijski in občinski načrti,« je povedal Blažič.

