FOTO: Šolska učna pot pomembna pridobitev za kraj

Šolska učna pot pomembna pridobitev za kraj

24.3.2022 | 13:00

Trak nove pridobitve v Šentjerneju so prerezali: direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin, predsednik Društva Čebelarjev Šentjernej Robert Bratkovič, ravnateljica vrtca Čebelica Ana Srpčič, ravnatelj OŠ Aljoša Šip in Maja Brod iz Kmetijske trgovine Cerjak.

Ob poti so zasajene medovite rastline.

Šentjernejski čebelarji so na poti postavili čebelnjak, danes so imeli tudi svojo stojnico.

Vrtčevskim otrokom je pri petju pomagal petelin Jernej ...

Spoznavanje različnih vrst lesa

Brez Šentlore seveda ni šlo.

Veliko priložnosti za razgibavanje otrok

Šentjernej - Danes dopoldne so v Šentjerneju slovesno predali namenu Šentjernejsko učno pot, ki pomeni pomembno pridobitev za kraj.

Po besedah direktorja občinske uprave občine Šentjernej Sama Hudoklina je med šolo, vrtcem in zadrugo nastalo prijazno okolje za vse generacije: prostor za sprehajanje, druženje in spoznavanje izobraževalnih vsebin, skratka nekakšen mestni park. Okrog 800 metrov dolga pot je namenjen tako otrokom kot vsem ostalim občanom, ki se tu že sedaj radi družijo.

Več partnerjev

Pri projektu Šentjernejska učna pot je sodelovalo več partnerjev: OŠ Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska trgovina Cerjak in Čebelarsko društvo Šentjernej. Vsi so izvedli manjše naložbe v infrastrukturo v urbanem naselju in tako približali naravovarstvene ter kulturno varstvene vsebine prebivalcem in obiskovalcem kraja.

Z gradbenimi deli so pričeli že lani, letos pa so dokončali še z vso opremo. Projekt je skupaj stal dobrih 317 tisoč evrov z DDV-jem, od tega je občina Šentjernej prispevala dobrih 218 tisoč evrov z DDV. So pa bili k sreči uspešno na razpisu in pri naložbi sta sodelovala RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kaj vse nudi

Na poti so uredili šentjernejsko polje z gibalnimi napravami; ob občinski stavbi do ploščadi pred občino so stopnice in klančina za gibalno ovirane osebe; obnovljen kozolec pri gostišču Pri Jerneju predstavlja ohranjanje kulturne dediščine; vzdolž igrišča vrtca Čebelica so gredice zasadili z medovitimi rastlinami; osrednji del med šolo in zdravstveno postajo je zapolnjen z otroškimi igrali, rožo vetrov, e-knjigo in minutnikom; zahodno od šolske stavbe je učilnica na prostem na temo Krakovskega gozda.

V sklopu Šentjernejske učne poti, ki je razsvetljena, so postavili klopi, celotno območje je hortikulturno urejeno, zasajeno z drevesi, grmovnicami in gredicami z medovitimi rastlinami, za kar so poskrbeli šentjernejski čebelarji.

Za vse generacije

»S potjo smo želeli približali naravovarstvene in kulturno varstvene vsebine,« je dejal Hudoklin, prepričan, da bo pot postala pomembna družabna rekreacijska in sprehajalna površina, namenjena vsem generacijam.

Šentjernejska učna pot bo bogato prispevala k izobraženosti in ozaveščanju tako predšolskih kot šolskih otrok, sta na otvoritvi poudarila ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič in ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip.

Kulturni program so oblikovali učenci iz otroške folklorne skupine Šentlora OŠ Šentjernej pod mentorstvom Maje Miklavž Sintič ter mladi glasbeniki iz šole. Člani Čebelarskega društva Šentjernej so imeli podrobnejšo predstavitev pri čebelnjaku, kjer so se občani lahko seznanili s staro igro klinčkanje ter zanimivimi igrami: konjske in petelinje dirke.

Besedilo in foto: L. Markelj

